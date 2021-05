El CIPAT de Tamajón recibe la cesión de fósiles que pasarán a formar parte de sus fondos expositivos Comunicae

martes, 4 de mayo de 2021, 17:20 h (CET) Son 24 fósiles, uno de ellos una huella de cocodrilomorfo, pertenecientes al periodo del Cretácico Superior, con una antigüedad de entre 90 y 95 millones de años, recién donados al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, tras encontrarlos el profesor Manuel Segura (UAH) en las inmediaciones de Tamajón, y cederlos para su exposición inicialmente al Museo conquense, y ahora, de manera temporal, al Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica de Tamajón El Ayuntamiento de Tamajón ha recibido la cesión, por parte del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha de 24 fósiles, uno de ellos una huella de cocodrilomorfo, que van a quedar expuestos, integrados en el recorrido museístico del CIPAT, el Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica de Tamajón, en su ya próxima apertura, que tendrá lugar previsiblemente este próximo verano, durante la Semana Cultural agallonera, si la pandemia lo permite.

Santiago Langreo, director del Museo con sede en Cuenca, entregó en depósito los fondos al alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, en el salón de plenos de la Casa Consistorial. Esas piezas, y en general el CIPAT, “aportan información que complementa perfectamente el discurso de los grandes vertebrados, sobre todo los carnívoros y otros organismos descubiertos en distintos lugares con los que compartieron periodos de tiempo, aportando una visión integral de la evolución de la vida en el planeta”, señala el director.

Las piezas fueron recolectadas por el profesor Manuel Segura (UAH), en Tamajón, entre los años setenta y ochenta del siglo pasado. Pertenecen al periodo del Cretácico Superior y tienen una antigüedad de entre 90-95 millones de años. El profesor Segura basó en ellas, y en otros muchos hallazgos y observaciones en la provincia de Guadalajara, su 'Tesis Doctoral sobre Estratigrafía y Paleogeografía del Cretácico en la Cordillera Ibérica, provincia de Guadalajara', un referente la Paleontología española.

En investigación desde los años 90, y cedidas por Segura al Museo Paleontológico de CLM, regresan ahora a Tamajón, el lugar donde se produjo el hallazgo, según Langreo, “haciendo una buena pedagogía del conocimiento y volviendo al lugar donde surgieron y, por lo tanto, donde mayor y mejor servicio pueden prestar al ciudadano”. Bajo la supervisión científica del propio Manuel Segura, que colabora activamente con el proyecto del CIPAT desde su misma gestación, y con el beneplácito y subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades, “se mostrarán en público en Tamajón”, sigue Langreo, igualmente bajo la tutela del Museo.

Así, Ayuntamiento y Junta de Comunidades se unen en el doble propósito de “dar a conocer y mostrar la Cultura, pero también en el de convertirla en motor de desarrollo, sobre todo en lugares tan afectados por la despoblación como la Sierra Norte de Guadalajara”, señala Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón. “En época de pandemia, estamos atacados por el virus, pero también la Castilla-La Mancha rural lo está por el de la despoblación. El CIPAT causa un magnífico impacto al visitante recién llegado a Tamajón. Está construido con el buen gusto que corresponde a la, a mi juicio, acertada tendencia de abrir centros de interpretación, que prestan un servicio cultural y de ocio al visitante similar al de los museos, pero que no requieren de tanto esfuerzo o inversión”, coincide Langreo.

Sobre el CIPAT

El CIPAT es un espacio expositivo y didáctico, diseñado para la presentación de materiales y actividades relacionadas con el rico patrimonio paleontológico y arqueológico de Tamajón. El Ayuntamiento ultima el acondicionamiento técnico del actualmente denominado “Edificio de Información Turística” del Centro Cultural de Tamajón. El edificio se encuentra situado junto a la entrada sur del núcleo urbano de Tamajón, en un entorno atractivo, junto a campos de cereal y vegetación natural, y dispone de espléndidas panorámicas de las montañas próximas, incluido el Ocejón. Resulta visible desde la carretera que une Tamajón con Humanes y, desde allí, a través de distintas vías de comunicación, con Guadalajara y Madrid.

La accesibilidad al edificio en coche o autobús es fácil y, junto al mismo, se dispone de espacios amplios para aparcar vehículos, e instalaciones para el estacionamiento de motos y bicicletas. En la misma área urbana que el Centro Social y Cultural de Tamajón, y con sus tiempos marcados por el recuperado reloj del Ayuntamiento (1901), además de ultimarse la iluminación de vitrinas y zonas de exposición, y recabar los fondos, el Ayuntamiento ha embellecido el entorno urbano con dos magníficas esculturas en forja, obra de Miguel Angel Redrado, que son un homenaje a dos de los oficios tradicionales de la comarca, el de cantero, de acuerdo con la gran importancia que tuvieron las canteras de piedra caliza en la comarca, y el de pastor.

En el CIPAT, los estudiantes y el público en general accederán al conocimiento del pasado de la región a través de diferentes áreas de exposición y didáctica. El proyecto, diseñado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Alcalá y de otras instituciones, como la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, en coordinación con el Ayuntamiento de Tamajón, ha sido presentado, siendo muy bien acogido en congresos internacionales y reuniones especializadas en Patrimonio Natural. Su diseño propone un recorrido antihorario que, siguiendo un discurso expositivo ameno y sencillo, comenzará en el Área Paleontológica, que es, contextualmente, la más antigua.

El Área Paleontológica del Centro de Interpretación explora la diversidad de la vida costera y marina que habitó la región de Tamajón en el Cretácico Superior. Como pieza destacada, cuenta con un modelo a escala real, sobre superficie tematizada, de uno de los posibles cocodrilomorfos que generaron las icnitas (huellas fósiles como la cedida ahora por Segura desprendida de su yacimiento original) que ya han suscitado el interés de diversas instituciones, como la National Geographic Society. Asimismo, expondrá los fósiles originales y réplicas de huellas de vertebrados, plantas e invertebrados, incluyendo corales, braquiópodos, moluscos bivalvos, gasterópodos y cefalópodos y equinodermos, y algunos restos de peces y reptiles marinos. Buena parte de estos fondos son los recién cedidos por el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha que ya están en Tamajón.

En una segunda área expositiva del museo va a albergar la historia de la piedra en Tamajón, un proyecto que el Ayuntamiento de la localidad serrana ha confiando igualmente al profesor Segura. En ella, y a través de diferentes paneles y vitrinas con muestras, el visitante podrá comprender la importancia que las canteras agalloneras tuvieron en el pasado, se le propondrá un recorrido por Tamajón, basado en ella, y también se recordará alguno de los edificios o monumentos construidos con la materia prima local tanto en la propia villa, como fuera de ella.

El Área Arqueológica del CIPAT, que deberá mostrar el Paleolítico Superior, a través de los restos y artefactos humanos (de neandertales y sapiens) y de la fauna que éstos conocieron durante la última glaciación, quedó perfectamente planteada en la anterior legislatura, pero no se ha podido ejecutar aún, por causas ajenas al Ayuntamiento de Tamajón y al equipo científico.

En una Área Didáctica se realizarán actividades educativas innovadoras, como parte de los objetivos y la función del CIPAT.

Tanto el diseño del circuito propuesto como la instalación de sus elementos expositivos estarán habilitados para niños y personas de movilidad reducida. Los materiales paleontológicos y arqueológicos seleccionados y las actividades didácticas y divulgativas que se llevarán a cabo en CIPAT mostrarán los relevantes descubrimientos científicos que se están realizando en Tamajón, empleándolos como un valioso recurso educativo especialmente dirigido a alumnos de colegios, pero también al público en general, que ayudará a concienciar del interés de la conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, y a promover el turismo cultural en la región, desde una perspectiva de cooperación internacional.

El proyecto turístico de los tres museos de Tamajón

Con la recuperación de La Almazara de Muriel, la próxima inauguración del Centro de Interpretación Arqueológico y Paleontológico de Tamajón, el Museo de las Botargas y Mascaritas de Almiruete y el horno vecinal de Almiruete, el Ayuntamiento de Tamajón va a crear un itinerario turístico diferente, novedoso, atractivo e imposible de desnaturalizar, con algunos de los tesoros naturales y culturales de Tamajón y sus pedanías, “que esperamos sea un acicate para la visita de nuestra localidad y que nos ayude a luchar contra el enemigo de la despoblación, poniendo en valor nuestra cultura, etnografía e historia”, termina Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón.

