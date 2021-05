CANO&PUJOL: Opiniones agencia inmobiliaria con las estrategias para vender vivienda al mejor precio Emprendedores de Hoy

Desde el año 2003, la agencia inmobiliaria Cano & Pujol nace con una voluntad muy clara: ayudar a clientes a vender su casa al mejor precio y en el menor tiempo posible. Más de una década después, el propósito sigue intacto y la actividad de la inmobiliaria está avalada no sólo por su dilatada experiencia en el sector, sino por una amplia cartera de clientes satisfechos que, además, no deja de crecer. En su sitio web oficial ofrecen servicios al vendedor, al comprador y también al promotor de obra nueva.

La inmobiliaria Cano & Pujol se apoya en un equipo multidisciplinario con asesoría financiera, jurídica, arquitectura e interiorismo. El éxito de su rápido crecimiento reside, en gran parte, porque gestionan cada transacción desde el primer hasta el último minuto, para que el cliente no tenga que preocuparse por nada.

Además, incorporan constantemente nuevas herramientas centralizadas en Big Data y Marketing Digital en pro de agilizar todo tipo de procesos, y sobre todo, centralizar la eficiencia de las inversiones de los clientes que depositan su confianza en la inmobiliaria.

El mejor plan para vender es conocer el mercado inmobiliario de la zona De acuerdo con los expertos en este negocio, vender una casa no es cuestión de suerte, se necesita eficacia y conocer bien la zona. Es importante saber destacar los puntos fuertes de cada inmobiliaria y para ello, la inmobiliaria Cano & Pujol tiene terreno ganado, pues todo el personal está capacitado para colaborar en ello: desde elaborar un reportaje fotográfico profesional y especializado en el sector inmobiliario, hasta usar técnicas como el Home Staging, tecnología Dollhouse para sorprender al comprador, amplia difusión y promoción de las viviendas. Apuestan por el big data inmobiliario para asegurar que el precio de venta sea el más adecuado a la demanda.

Cano & Pujol crea una agradable experiencia gracias al plan de marketing personalizado, basado en alto conocimiento local y alcance global, construyen un relato único para cada operación, analizando las aptitudes de la propiedad y recomendándola en virtud de las capacidades y deseos del comprador. Además, la agencia acompaña al cliente en todo el proceso, ya sea comprador o vendedor y ofrece un catálogo de inmuebles amplio, variado y detallado.

Por todo ello, la empresa ha ganado un rincón de confianza como una de las inmobiliarias de referencia en la zona de Sant Cugat del Vallès y Barcelona. Una experiencia de exclusividad y asesoramiento por completo que hace referencia al eslogan de la firma: Prime Real Estate

Cano&Pujol patrocina una de las pistas de pádel del Augusta Pádel Ya ha pasado un año desde que la vida social y familiar se alteró debido a las restricciones y a la necesidad de cuidarse, aunque poco a poco, parece que las medidas se van levantando y se puede volver a realizar actividades cotidianas como el deporte. En Cano&Pujol son amantes del deporte y de la vida sana, por tal motivo han sido previsores y han asegurado de que todo estaba listo para el regreso de todos los deportistas al campo y han decidido patrocinar una de las pistas de pádel del centro Augusta Pádel de Sant Cugat del Vallès.

