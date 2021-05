Jaulanimal: Así es como se puede escoger una jaula para la mascota de manera eficiente Emprendedores de Hoy

martes, 4 de mayo de 2021, 17:12 h (CET)

En el caso de las personas que cuidan una mascota, es importante saber elegir la jaula indicada en función de la raza o especie del animal, puesto que se está escogiendo el espacio donde el animal pasará el día a día. A nivel español, los ciudadanos cuentan con la ayuda de Jaulanimal, una compañía que ofrece distintos tipos de jaulas para todo tipo de animales garantizándoles el bienestar. Además, la empresa pone a disposición de los clientes opciones para que éstos logren combinar la jaula con la decoración de la vivienda de acuerdo al espacio.

Gran variedad de jaulas para todos los gustos En Jaulanimal han trabajado desde el primer momento para que los clientes puedan encontrar una amplia variedad de jaulas para animales, y de este modo, elijan la que mejor encaje con su mascota, ya sea de madera, plástico, metal o acero inoxidable.

El equipo de profesionales de Jaulanimal da un asesoramiento completo a la hora de comprar cualquier jaula. Si las mascotas son pájaros, las personas deben adquirir una jaula con suficiente espacio para que las aves puedan moverse y desplegar sus alas para no sentirse en un espacio demasiado reducido. En el caso de un roedor, se deben incorporar juguetes suficientes como ruedas o escaleras para que puedan moverse y jugar, de modo que la jaula debe tener las dimensiones que permitan esos objetos.

Cabe destacar que en Jaulanimal también encontrarás jaulas para gatos, perros, pájaros, roedores e incluso es posible filtrarlo por cada marca. Ofrece, además, un análisis comparativo entre decenas de jaulas para que el cliente pueda elegir la que más le convenga a su mascota.

¿Por qué es importante elegir la jaula indicada para mascota? El equipo de Jaulanimal se preocupa por el bienestar del animal, para que pueda vivir en total alegría y felicidad en su nuevo hogar. Además, se esfuerzan al máximo por mostrar las jaulas para animales mejor valoradas del mercado y con las mejores características para el confort y la salud de la mascota.

Entre las jaulas más vendidas por la empresa Jaulanimal, se encuentran las de jaulas de canarios, loros, agapornis, ninfas, perdices, hámster, cobayas, conejos y hurones, ya que son espaciosas, de material de calidad y fáciles de limpiar.

Para situar la jaula en un lugar fijo, Jaulanimal recomienda las de madera y metal en jardín o interiores, mientras que para los viajes aseguran que es mejor una jaula de tipo transportín de plástico o metálica. En el caso de viajar en avión, los dueños deben comprobar con la aerolínea que la jaula es homologada bajo la normativa IATA transporte de mascotas.

Desde la empresa, recuerdan que elegir la jaula de la mascota no es una decisión alejada sin importancia, dado que la mascota pasará una gran parte de su vida en ese entorno, así que es importante garantizar el mejor espacio si se vela por su seguridad.

¿Por qué decantarse por Jaulanimal? En la página web de Jaulanimal, el cliente puede encontrar guías comparativas completas, que incluyen una selección de las mejores jaulas para cada tipo de animal donde se comparan los productos de las mejores marcas con la función de que el cliente pueda escoger la más adecuada.

Como bien indica el nombre de la empresa, Jaulanimal se dedica únicamente al mundo de las jaulas para mascotas, con lo cual el grado de especialización en la materia es máximo y podríamos decir que es la única empresa tan especializada en jaulas para animales en España.

Otro de los puntos positivos es que el cliente puede ver un análisis a fondo de cada jaula después de que un profesional del equipo de Jaulanimal haya probado la jaula y muestre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Todos los redactores de Jaulanimal son trabajadores relacionados con el mundo de las mascotas desde hace más de 15 años: veterinarios, dependientes de tienda, auxiliares y criadores dedicados a ofrecer una experiencia de 5 estrellas para todo aquél que desea comprar una jaula para su querida mascota. Estos 15 años de experiencia en el mercado, sumado al grado de especialización que ofrecen, hacen que en Jaulanimal el cliente pueda encontrar la mejor propuesta de valor en el mundo de las jaulas.

