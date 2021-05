Bybit lanza Minería en la Nube para democratizar la minería de Ethereum Comunicae

martes, 4 de mayo de 2021, 15:27 h (CET) El exchange de criptomonedas Bybit anunció que lanzará la Minería en la Nube de Bybit, un producto de "minería como servicio" (mining-as-a-service", MaaS) que le da a los usuarios acceso instantáneo a la minería de ether (ETH) por apenas $100 Democratizar y disminuir el riesgo en la minería de criptos

El implacable crecimiento de las criptomonedas en los últimos meses ha captado la atención del público general y ha impulsado una ola de interés en la minería de criptos, o en recibir tokens de criptomonedas por verificar bloques de transacciones.



Sin embargo, la rentabilidad de esta actividad se ve limitada por varios factores: la oferta y precio del sistema de computación, los costos de mantenimiento y operativos, las tarifas de electricidad que hacen que la minería de criptomonedas sea costosa y difícil.



Como la primera entrada del grupo de productos de ByFi de Bybit, la Minería en la Nube de Bybit apunta a ayudar a los usuarios a navegar la próspera y siempre cambiante industria al eliminar las barreras de entrada y asegurar una entrada sin inconvenientes a la minería y, por lo tanto, abriendo las puertas para a una mayor rentabilidad y menos riesgos. La Minería en la Nube de Bybit ofrece potencia de hashing, o tasa de hash, desde un centro de datos remoto con poder computacional compartido para minar ether. Los usuarios pueden comenzar con apenas $100 y sin tener que operar su propio hardware.

Entre y salga: alta visibilidad y rentabilidad

La Minería en la Nube de Bybit ofrece planes flexibles de 7, 21 y 42 días. Los usuarios pueden personalizar un plan de inversión a corto plazo para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos por fluctuaciones de precio y actividades de mercado no previsibles a largo plazo. El servicio estará disponible instantáneamente al comprarlo, tendrá un 100% de disponibilidad y cualquier tiempo de inactividad estará cubierto por Bybit, lo que le permitirá a los usuarios minar con mayor confianza.



“Estamos muy contentos de presentar Minería en la Nube de Bybit, pienso que es una solución ideal para los usuarios interesados en la minería de criptos pero que no quieren enredarse en las complicaciones de operar y mantener el hardware” dijo Bill Xing, director de productos financieros en Bybit. “Con la Minería en la Nube de Bybit, todo lo que los usuarios tienen que hacer es comprar la cantidad de tasa de hash que quieren y sentarse a observar los ETH recolectados directamente ‘desde la nube’”.

Sobre Bybit

Bybit es un exchange de criptomonedas creado en marzo de 2018. La compañía provee servicios de comercio y minería, así como soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo.

Para obtener más información, visite: https://www.bybit.com/

Para recibir todas las novedades, siga a Bybit en redes sociales: Twitter e Telegram.

