Colegio Ingenio recomienda los clásicos de la Literatura que todos los adolescentes deberían leer

martes, 4 de mayo de 2021, 14:56 h (CET) La lectura es un pasaje a otros mundos. Puede hacer sentirse menos solo y más conectado con el mundo en general. Puede abrir los ojos a problemas, triunfos y retos y llevar a lugares lejanos. La lectura es un regalo y, como padre, uno no quiere que su hijo se pierda las maravillas que la lectura tiene que ofrecer. Colegio Ingenio, un nuevo proyecto educativo en grupos reducidos y entorno natural, recomienda los clásicos de la literatura que todos los adolescentes deberían leer El viejo y el mar: con sólo 27.000 palabras, la novela más corta de Ernest Hemingway describe la clásica lucha de un viejo pescador cubano que lleva 84 días sin pescar. Con coraje y determinación, el anciano sale en su pequeña embarcación una vez más. Aunque simple en su relato, "El viejo y el mar" es una historia de no rendirse nunca y de vivir la vida al máximo.

Fahrenheit 451: Bradbury describe una distopía futura en la que la televisión se impone y la literatura está casi extinguida. En este mundo, el trabajo de los bomberos es destruir los libros impresos, junto con las casas en las que se esconden. Cuando un bombero empieza a cuestionar todo, comienza a esconder libros en su casa. Y cuando se descubren sus acciones, el bombero tiene que huir para salvar su vida. Este libro plantea cuestiones importantes, como el papel de la literatura, la memoria y la censura.

Mujercitas: tan importante como entretenida, la novela de Alcott se considera una gran influencia y un avance del movimiento feminista. Las niñas y las jóvenes de hoy en día siguen identificándose con las hermanas March de Alcott. Gran parte de las búsquedas de las chicas March para encontrar su identidad a través de la domesticidad, el trabajo y el amor verdadero aún resuenan hoy en día, lo que la convierte en un clásico eminentemente legible y conversacional.

El camino: Miguel Delibes, uno de los novelistas españoles más prolíficos, didácticos, y comprensibles para los jóvenes. Esta extraordinaria obra cuenta la noche de un chico de pueblo que al día siguiente es enviado por sus padres a estudiar a la ciudad y, preso de la nostalgia, incapaz de conciliar el sueño, rememora toda su infancia. Una obra de aventuras y al mismo tiempo intimista para jóvenes.

El guardián entre el centeno: la historia de J.D. Salinger sobre el adolescente Holden Caulfield que deambula por la gran ciudad se publicó por primera vez hace más de 70 años. Aunque parte del paisaje neoyorquino puede parecer anticuado, la forma en que Holden guarda desesperadamente su dolor en el interior es una agitación adolescente atemporal.

La ladrona de libros: incluso los lectores reticentes encontrarán algo que les guste en este absorbente bestseller del New York Times. Explora una sociedad nazi en la que la pasión de una joven por la lectura alimenta su alma cuando todo lo demás carece de esperanza.

El señor de las moscas: esta emblemática novela sigue a un grupo de escolares que sobreviven a un accidente de avión y quedan varados en una isla remota. La escalofriante historia revela hasta qué punto las circunstancias extremas pueden sacar a relucir la verdadera naturaleza de las personas.

Matar un ruiseñor: con más de 18 millones de copias vendidas en 40 idiomas, no hay nada más clásico que la historia de conciencia de la difunta Harper Lee en un pequeño pueblo del sur. Llega directamente al corazón del comportamiento humano: quién es inocente, qué significa ser culpable y los límites del amor y el odio.

1984: el relato de George Orwell sobre un mundo distópico en el que el gobierno siempre está vigilando no sólo es inquietantemente premonitorio. También demuestra lo crucial que es proteger el libre pensamiento, especialmente para los lectores cuyas mentes son más maleables.

Nada: escrita en 1945 por Carmen Laforet ha recibido multitud de premios que la avalan como una de las mejores obras de la literatura española. Una fiel descripción de la sociedad de la época que refleja el estancamiento y la pobreza en la que se encontraba la España de la posguerra. La protagonista de la novela es Andrea, una joven que sin duda contará con la empatía de los adolescentes que se adentren en la lectura de esta obra.

