La AEDEEC concede el Premio Nacional de Jurisprudencia y Legislación Alfonso X El Sabio 2021

martes, 4 de mayo de 2021, 14:59 h (CET) La Asociación Europea de Economía y Competitividad celebró este pasado viernes, 30 de abril, la entrega de la primera edición del PREMIO NACIONAL DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN ALFONSO X EL SABIO A LOS MEJORES ABOGADOS DEL 2021 en el transcurso de una cena de gala en el Hotel Westin Palace de Madrid El acto, conducido por los periodistas Ana García Lozano y Santi Acosta, tuvo como escenario el reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los distintos premiados.

La velada comenzaba con el Profesor Dr. D. Rafael Ruiz Calatrava, Presidente del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo de España y Académico Correspondiente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura y España.

La gala de premiación continuó con el nombramiento de D. Arturo de las Heras García -Presidente del Club Financiero Génova y Presidente del Grupo Educativo CEF -UDIMA, como Consejero de Honor de la Asociación Europea de Economía y Competitividad.

El siguiente premio lo recibe el Señor D. Antonio José García Cabrera, Presidente Ejecutivo de la Firma Lemat Abogados y Consultores, firma creada en Granada en el año 1986.

El Señor D. Jorge Albertini sube al escenario en representación del Despacho Internacional de Abogados Albertini, considerado en la actualidad como uno de los despachos más prestigiosos.

El siguiente reconocimiento va dirigido al Señor D. Alberto García Cebrián, letrado especializado en derecho de familia, colegiado del ICAM. Premio Nacional de Ley en Derecho de Familia 2020, es referente en el sector por impulsar la democratización y normalización del derecho al divorcio.

Sube al escenario el Señor D. Basilio Ramírez Pascual, asesor y consultor tributario con más de 30 años de experiencia. Creador de Arnaut Efo. En la actualidad trabaja como Experto Contable Acreditado.

El siguiente galardón lo recibe la Señora Dña Eva María Hernández Ramos, Premio Nacional De Ley Derecho Marítimo 2020, es la primera mujer maestra de cargas en España. Es una abogada formada en Derecho Internacional, Transporte y Tecnología.

El Señor D. Ricardo Ibañez Castresana, es un jurista que cuenta con varias publicaciones y una amplia experiencia como docente y profesional. Fundador del bufete “Iurisvox”, Actualmente, es jurista colaborador con varias organizaciones de consumidores y miembro del Tribunal Arbitral de Comercio de Vizcaya.

El siguiente galardón de la noche lo recibe la Señora Doña Raquel Ginés Joven, por sus 15 años de experiencia ejerciendo en Derecho de Familia y Derecho Penal. Su máxima expresión de profesionalidad abarca su compromiso por acercar el derecho a los ciudadanos..

Sube al escenario el Señor D. Rafael Revelles. Es abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Fundador de Rafael Revelles Abogados, cuenta con un equipo de más de dieciocho Catedráticos, Abogados, opositores a Jueces, Notarías o Inspección.

El siguiente premio lo recibe el Señor D. José Luis Vegas González, abogado ejerciente y socio fundador de “Vegas Legal”, es consultor sobre desarrollo de negocios y empresario. Apuesta clara por un trabajo multidisciplinar, y está certificado como Servicio Legal Integral con un certificado de Calidad.

El último premiado de la noche fue el Señor D. Diego Cobo, creador del despacho Cobo Serrano en el año 1993, creando el Área de Derecho Procesal, Área de Derecho Mercantil y Área de Derecho Administrativo. Posee la mención del WORLD BANK GROUP como despacho de referencia en España.

