Más de 70 cursos del SEPE con inicio en mayo para los autónomos y autónomas

martes, 4 de mayo de 2021, 14:11 h (CET) El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece más de 70 cursos de formación 100% subvencionada, con titulación reconocida, pensados para generar nuevas fortalezas adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo actual Según datos publicados por la Federación Nacional De Autónomos (ATA) el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha perdido en el mes de enero, de este año, 14.668 autónomos, lo que supone una pérdida porcentual de un 0,4%.

A la espera de ayudas directas que fortalezcan un tejido empresarial agotado, la formación es un recurso para que los autónomos y autónomas puedan salir reforzados de esta situación. Muchas pymes y autónomos no saldrán adelante sin mejorar sus habilidades digitales, esto ha dejado de ser una opción, ya que teletrabajar, resolver un problema con un cliente o buscar información por internet no puede suponer una gestión de horas y horas.

Aumentar la competitividad y los ingresos, o disminuir los gastos, tiene que ser una de las claves para mantener la actividad empresarial, en una situación como la actual.

Aprender a realizar trámites online con las distintas administraciones, entender cómo funciona un negocio online, aprender a posicionar una marca para que los clientes la encuentren, digitalizar facturas, gestionar proyectos de una forma eficaz, tomar decisiones analizando los costes que supone cada paso, son algunas de las competencias donde es importante empezar a ser prácticos para ahorrar un tiempo muy valioso en desplazamientos, colas y consultas.

A lo largo de este mes de mayo iniciarán más de 70 cursos de formación subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social donde los autónom@s podrán elegir entre diversas áreas formativas para la mejora la capacitación y la cualificación profesional generando nuevas fortalezas para enfrentarse a las necesidades del mercado de trabajo actual.

Esta formación es completamente gratuita al estar 100% subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. No supone ningún coste económico para las personas participantes.

Los cursos se imparten en modalidad online o aula virtual, para que se puedan realizar sin necesidad de desplazamiento y ayudando, de esta forma, a la conciliación familiar y dando un paso más hacia la digitalización.

Todos los cursos son especialidades reconocidas por el SEPE con diploma al finalizar la formación.

Las plazas son limitadas y la consulta o inscripción, que ya se encuentra abierta, se pueden realizar desde la siguiente página web: https://www.cursosfemxa.es/AutonomosFormacion

Para cualquier consulta o duda está a disposición de cualquier persona interesada el teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com

