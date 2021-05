Los fraudes laborales suponen el 50% de las denuncias anónimas Comunicae

martes, 4 de mayo de 2021, 13:28 h (CET) En solo dos meses, la web denuncianonima.com ha tramitado un centenar de denuncias preservando el anonimato de sus usuarios Una empresa que obliga a sus trabajadores a hacer más horas de las permitidas; un piso turístico sin licencia que molesta a los vecinos; o un taller mecánico clandestino que no ofrece ningún tipo de garantía a los clientes. Son situaciones con las que cualquiera puede toparse, pero a menudo se prefiere no denunciarlas para evitar problemas.

Sin embargo, servicios como denuncianonima.com permiten poner estas presuntas irregularidades en conocimiento de las autoridades, manteniendo el anonimato y con elevadas probabilidades de que no queden impunes.

Desde su puesta en marcha en marzo, esta plataforma ha tramitado más de un centenar de denuncias anónimas y el número de usuarios no para de crecer. Con solo unos clics y de forma totalmente anónima, se pueden presentar todo tipo de denuncias: a la Agencia Tributaria, a la Inspección de Trabajo e incluso denuncias a ayuntamientos y organismos autonómicos por maltrato animal, infracciones medioambientales o contra el patrimonio.

En la mayoría de los casos, las denuncias van dirigidas contra pequeñas empresas, profesionales y particulares, aunque también ha habido otros casos más destacados. Por ejemplo, la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad de Madrid contra una personalidad famosa a nivel nacional, que supuestamente tenía una empleada de hogar sin permiso de trabajo y, por tanto, sin la respectiva alta en la Seguridad Social.

Otro caso destacado también, fue el de un grupo de clientes que denunciaron al dueño de un estudio de tatuajes y piercings que ejercía en su propio domicilio sin ningún tipo de licencia de actividad, sin cumplir las mínimas condiciones higiénicas y sin supuestamente estar de dado de alta en la Agencia Tributaria ni la Seguridad Social. Algunos de los usuarios afectados acabaron en urgencias tras ponerse en sus manos.

Denuncias online y totalmente anónimas

DenunciAnonima.com ofrece en su web un formulario que el usuario debe rellenar con los datos que tenga del denunciado y un resumen de los hechos.

Una vez recibida esta información, el departamento de tramitación de DenunciaAnonima.com redacta la denuncia con los datos aportados y la presenta ante el organismo competente. Tras su tramitación, se hace un seguimiento y se mantiene informado al cliente del resultado de la denuncia.

El coste del servicio de DenunciAnonima.com va desde los 19 euros por la tramitación de denuncias por fraude laboral o fiscal, a 39 euros en el caso de las denuncias urbanísticas o de otro tipo, que tienen una mayor complejidad.

El 50% de las denuncias son por fraude laboral, sobre todo empleados que trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social o haciendo más horas de las que indica su contrato. Desde el inicio de la pandemia también se denuncian muchos casos de empleados en ERTE a los que obligan a seguir trabajando, así como fraudes relacionados con el cobro de la prestación por desempleo, incapacidad temporal o las pensiones por discapacidad.

En segundo lugar, figuran las denuncias por competencia desleal, en las que empresarios o autónomos denuncian a competidores que no cumplen sus obligaciones laborales y fiscales, o bien carecen de licencia de actividad (por ejemplo, talleres mecánicos, talleres de costura, granjas, etc.).

En tercer lugar, destacan las denuncias por conflictos vecinales, como obras ilegales, pisos turísticos, edificios abandonados, etc. Son problemas que sufren muchos ciudadanos y en los que las administraciones suelen tardar en intervenir si no hay una denuncia que ponga en marcha el proceso.

“En España se denuncia poco y mal", asegura Manuel Salvado, Gerente de DenunciAnonima.com. "Por nuestra experiencia, muchas personas prefieren no denunciar por miedo a sufrir enfrentamientos, situaciones incómodas o incluso amenazas y represalias. Prefieren aceptar una injusticia que arriesgar su tranquilidad. Nuestro servicio permite resolver estas situaciones sin poner en riesgo a las personas que sufren o denuncian este tipo de abusos”.

La tasa de éxito de las denuncias realizadas por DenunciAnonima.com alcanza el 90 %. En la mayoría de los casos, las denuncias interpuestas por los usuarios han terminado con alguna inspección en la que se han detectado irregularidades, iniciando el correspondiente procedimiento sancionador. En ocasiones incluso se consigue la demolición de construcciones ilegales.

Acerca de DenunciAnonima.com

Detrás de este proyecto hay profesionales con gran experiencia en el mundo digital, legal y empresarial. Querían buscar una solución que garantice la resolución de situaciones injustas o delictivas sin poner a las personas que las sufren o las denuncian en riesgo de sufrir consecuencias. Así nació DenunciAnonima.com, una herramienta segura y simple para realizar todo tipo de denuncias, con las máximas garantías y preservando el anonimato.

