Top Cable entra de lleno en el Autoconsumo Solar Comunicae

martes, 4 de mayo de 2021, 12:59 h (CET) En un paso decisivo por su apuesta verde #MovingGreen, Top Cable ha puesto en marcha el pasado mes de febrero una planta fotovoltaica en la cubierta de su fábrica de cables eléctricos de Sallent (Barcelona). Se trata de una instalación con una capacidad de producción de 1,9 MW que debe satisfacer buena parte de las necesidades energéticas de la planta Top Cable ha instalado una planta de autoconsumo solar en la cubierta de sus instalaciones de Sallent. Una actuación que acelera su Plan Estratégico de transformación hacia una compañía cada vez más respetuosa con el Medio Ambiente utilizando Electricidad Verde, Energías Renovables, y la mejora continua en su ciclo de producción y comercialización de cables.

100.000 metros de cable solar

La instalación en el tejado de la planta de Sallent cuenta con casi 100.000 metros de cable para instalaciones solares y más de 5.000 paneles fotovoltaicos de nueva generación. La instalación tiene una capacidad de producción de 1,9 MW, lo que la convierte en una de las plantas de autoconsumo más grandes de Cataluña.

Certificación de sostenibilidad ISO 14.000

En la primera fase del Plan Estratégico de Sostenibilidad, concluida a finales del pasado año, se realizaron diversas actuaciones en todas las fábricas que la compañía posee, como la mejora de la eficiencia de los sistemas de aislamiento y climatización, el paso de iluminación tradicional a led, la sustitución de toros de gasoil por sus equivalentes eléctricos y la optimización de los movimientos logísticos internos entre almacenes. A estas iniciativas se suma la certificación ISO 14.000, que la empresa ya posee.

100% uso de energía verde

En la actualidad, toda la electricidad que consume Top Cable en sus instalaciones en España cuenta con un certificado que avala su origen de 100% energía renovable.

Sobre Top Cable

Top Cable es un reconocido fabricante de cables solares, cumpliendo con las altas expectativas que los contratistas de energía fotovoltaica, los desarrolladores, los operadores de red, los fabricantes de paneles y los integradores exigen al diseñar una instalación solar. La empresa ha suministrado cables en instalaciones solares de todo el mundo: desde instalaciones residenciales a tejados de gran escala, proyectos de plantas solares flotantes o plantas terrestres.

Todas las plantas de fabricación de Top Cable tienen su sede en los alrededores de Barcelona. La organi- zación es una empresa familiar de tamaño medio que fabrica cables eléctricos a escala internacional, con oficinas y almacenes en todo el mundo.

Top Cable es apreciado a nivel internacional como un fabricante de cables solares de las máximas prestaciones. Los clientes reciben sus cables fotovoltaicos en los plazos acordados, enviados desde el centro logístico principal de Top Cable situado en Barcelona. Allí se dispone de grandes existencias de cables fotovoltaicos para conseguir plazos de entrega cortos y la máxima flexibilidad de envío. Los cables fotovoltaicos están certificados por TÜV, cumpliendo con las más estrictas especificaciones solares.

Para más información:

https://youtu.be/2MyRpXBsVz0

https://www.topcable.com/blog-electric-cable/top-cable-entra-de-lleno-en-el-autoconsumo-solar/

Vídeos

Top Cable solar self-consumption plant (Rooftop) | 100% use of #Greenenergy



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.