El deporte infantil triunfa sobre la pandemia de Corona: Las academias de fútbol de 211 países proponen candidatos para el Football for Friendship eWorld Championship

martes, 4 de mayo de 2021, 10:56 h (CET) El 1 de mayo finalizó el plazo de inscripción de los candidatos a participar en el Football for Friendship eWorld Championship del proyecto social infantil Football for Friendship (F4F) de Gazprom. El inicio oficial del campeonato en línea de 2021 tendrá lugar el 14 de mayo Debido a la pandemia, después del año 2020, este año el proyecto F4F se organizará de nuevo como un evento de eSports. Chicos y chicas de 211 países, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, se reunirán con 32 equipos amistosos para competir en el e-Championship F4F en 2021. La competición se llevará a cabo en el "F4F World", el simulador de fútbol disponible gratuitamente en 27 idiomas para MS Windows, Apple MacOS, Android e iOS. Puede ser utilizado durante todo el año por los amantes del juego en todo el mundo, de forma gratuita e independiente del campeonato.

"En 2020, debido a la COVID-19 y a las limitaciones que impone, decidimos a corto plazo cambiar temporalmente a un formato digital. Con ello, queríamos contribuir a que los niños de todo el mundo pudieran seguir conectados bajo el paraguas unificador de los nueve valores de F4F", explica Vladimir Serov, director global de Football for Friendship.

En apenas unos meses, se puso en marcha el simulador multijugador F4F World. A través de él se pueden organizar partidos de equipos internacionales en tiempo real. Además, F4F inició un amplio debate sobre la adaptación del fútbol infantil a las condiciones de la pandemia de COVID-19.

Entre las actividades más destacadas del Campeonato 2021 se encuentran el sorteo público de los equipos el 14 de mayo, el International Friendship Camp en línea del 15 al 23 de mayo y el Football for Friendship eWorld Championship 2021 del 27 al 29 de mayo.

"Espero sinceramente que pronto todo lo que quede de la pandemia sea un recuerdo y el fútbol y los eventos deportivos vuelvan a celebrarse fuera, al aire libre, a la luz del sol y en plena acción. A pasear de todo, estamos entrando en una nueva era digital en la que utilizamos activamente formatos de comunicación híbridos", explicó Frank Ludolph, jefe de la división de educación de fútbol de la UEFA a finales de 2020.

Acerca de Football for Friendship

El proyecto social internacional de F4F para niños existe desde 2013. Es organizado por Gazprom. En las últimas ocho temporadas, unos 15.000 niños y jóvenes de 12 a 14 años de 211 países han participado en el programa. Todos los participantes apoyan los valores universales que representa F4F: la amistad, la igualdad, la equidad, la salud, la paz, la dedicación, el éxito, las tradiciones y el honor. En 2020, F4F tuvo lugar por primera vez en formato en línea.

Fuentes oficiales en Internet:

Fotos y vídeos para los medios de comunicación: http://media.footballforfriendship.com

Página web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

