Sale a la venta la autobiografía y experiencias en los encierros de Pamplona del corredor Jokin Zuasti

Se puede adquirir comprarlo a través de la web sanferminencierro.es que ya está activa Si no fuera por la suspensión de los Sanfermines, Jokin Zuasti habría cumplido el año pasado medio siglo corriendo encierros en Pamplona. Por este motivo, el conocido corredor Jokin Zuasti ha editado Julios Intensos, un impactante libro autobiográfico en el que narra su experiencia en esta carrera única en el mundo y recoge bonitas imágenes de sus carreras y cómo ha evolucionado uno de los símbolos universales de Pamplona y las fiestas de San Fermín. El libro ya está a la venta en la web sanferminencierro.es

Jokin Zuasti ha contado para escribir Julios Intensos con la impagable ayuda de muchas de sus amistades, de profesionales de la fotografía, y también de medios de comunicación para recuperar en este libro casi todos sus recuerdos ya sean en forma de fotografías o de momentos únicos y poder mostrar así su pasión al mundo.

El conocido corredor de encierros explica en la cabecera de Julios Intensos que durante estos 50 años “ha sido testigo del imparable éxito de los encierros de toros en todos los lugares donde se celebran” y considera que “el que decide entrar en un recorrido y aguantar a tenerlos cerca, repite”, dice. Para Zuasti “esos segundos de carrera se hacen eternos”. “Los encierros son eso, la emoción de ponerse delante de un animal tan imponente como un toro y acoplarse con él”, relata.

“En los encierros, como en la vida se pueden recibir golpes, caídas y también, como no, cornadas. Hay que medir y asumir los riesgos igual que en las decisiones importantes en la vida”, explica sobre sus sensaciones en la carrera.

Como los corredores de encierros más experimentados bien saben, Zuasti subraya que no es fácil aguantar en buen estado aunque él defiende que durante estos 50 años ha tenido “la oportunidad de ser tres veces un corredor diferente porque el entorno del encierro ha influido y provocado que las carreras cambien, por lo que he ido tomando acciones para no perder nunca mi sitio” en el encierro. “Innovar es arriesgar”, considera Zuasti y bromea al señalar que “metafóricamente este proceso de cambios lo defino como el reciclaje de los dinosaurios”.

La lectura de sus experiencias enriquecedoras en primera persona, las impactantes imágenes de los encierros durante 50 años que aparecen en Julios Intensos, constituyen un legado imprescindible para los actuales corredores y para los futuros.

Julios Intensos ya está a la venta en la web sanferminencierro.es.

En definitiva, Julios Intensos constituye una historia de amistades, riesgos y emociones con Jokin Zuasti como protagonista, y el encierro, y las fiestas de San Fermín, a lo largo de los últimos 50 años, como marco incomparable.