Ventajas de bañarse con filtro de ducha, según Alcavida Emprendedores de Hoy

martes, 4 de mayo de 2021, 11:00 h (CET)

En el mundo, el desinfectante para agua más utilizado es el cloro, especialmente en sistemas de acueductos públicos. Pero el problema de esta sustancia, es que es absorbida fácilmente por los poros de la piel y, al recibir el agua caliente en el baño, no se puede evitar la inhalación siendo perjudicial para la salud. Por esto, es importante tener un purificador de agua en la ducha. La empresa española Alcavida comercializa un filtro de ducha que absorbe y elimina el cloro, así como la cal y las impurezas del agua, permitiendo tener agua limpia y pura.

Características de los filtros de ducha de Alcavida La tienda online Alcavida cuenta con dos tipos de filtros para la ducha. El filtro de ducha terapéutico absorbe y elimina el cloro, así como la cal, los metales pesados y las impurezas del agua. De esta manera, obtiene un agua limpia y pura, que da la sensación de tener un spa en casa. El filtro favorece la hidratación y limpieza de la piel, sin picores ni sequedad. También es respetuoso con el medio ambiente y permite ahorrar hasta un 50% de agua. El sistema de filtrado está compuesto de bolas minerales de silicio que tienen la propiedad de producir iones negativos antioxidantes, los cuales ayudan a eliminar los radicales libres en la piel y así mantenerla en equilibrio, suave e hidratada. Además, contiene minerales alcalinos que aportan vitamina C y que activan el colágeno en la piel. Por último, dispone de un filtro de algodón natural para la absorción de las partículas de impurezas más pequeñas.

Por otro lado, el filtro de ducha Alcavida también es óptimo para eliminar las impurezas y el cloro. Especialmente, es recomendable para aguas más duras, con mucha cal y cloro, ya que garantiza la eliminación de un 99% de los residuos. En este caso, el sistema de filtrado consta de dos fases. En la primera, un filtro de algodón absorbe los residuos y el lodo presente en el agua. En la segunda, cuenta con un sistema de carbón de fibra de coco natural que absorbe hasta 6 veces más impurezas que el filtro de carbón normal. El filtro elimina un 99?cloro, metales pesados y productos químicos nocivos para la piel y cabello.

Beneficios de usar el filtro de ducha Alcavida Evitan que la piel absorba toxinas, bacterias, cloro y cal. También contribuyen a la prevención de acné y manchas en la piel, promueven la elasticidad y la hidratación. En la página web de Alcavida es posible encontrar más información sobre las ventajas y tipos de filtros de ducha.

Asimismo, los filtros están compuestos de materiales de alta calidad, La instalación de los filtros es rápida y sencilla. En el caso del filtro de ducha terapéutico, la rosca es universal, de modo que puede utilizarse en todos los hogares.

