MWS Connect: La herramienta favorita de las farmacias para gestionar automáticamente pedidos de Amazon y Promofarma

martes, 4 de mayo de 2021, 11:00 h (CET)

Sin duda el eCommerce ha llegado a España y al resto del mundo para quedarse, y es que cada vez más personas utilizan las plataformas digitales para comprar todo tipo de preoductos a través de internet. Comprar desde la comodidad del teléfono u ordenador no tiene comparación. Uno de los sectores que se ha ido introduciendo poco a poco en el mercado digital es el farmacéutico.

La empresa eXtremaNET tiene una amplia experiencia en el desarrollo de softwares y páginas web para farmacias, y ha desarrollado una nueva herramienta conocida por el nombre de MWS Connect. Se trata de un conector que comprende un sistema integrado que ejecuta la sincronización de la página web de la farmacia con el ERP y algunos de los marketplaces más importantes como Amazon o Promofarma. Además, una de sus grandes ventaja es que la integración con el ERP de la farmacia permite una actualización a tiempo real en todo momento del stock y el precio de los productos.

Sistema integrado con Amazon y Promofarma MWS Connect es una herramienta indispensable para las farmacias a la hora de vender online, ya que ayuda a obtener un mayor número de ventas online al incluir tanto la página web como los marketplaces más habituales en los que se comercializan productos de parafarmacia. MWS Connect se conecta con el ERP o ficheros de la farmacia y selecciona los precios y stock, antes de sincronizar se permite cambiar los datos y posteriormente, éstos se actualizan en marketplaces y tienda virtual de la farmacia.

MWS Connect permite la posibilidad de conocer la lista de proveedores que están vendiendo los mismos productos que la farmacia para ver a qué precios los están comercializando. Gracias a la herramienta MWS Connect se puede conocer este dato, que resulta muy útil para comparar cómo de caros o baratos son los precios a los que se comercializa en comparación a los de los demás.

Desde eXtremaNET otro de los servicios que ofrecen es la creación y diseño de página web con carga completa de los productos cruzados con Unycop, Nixfarma, Farmatic, IOFWin, Farmanager, etc, descripciones e imágenes de los artículos. La página web de la farmacia se crea a partir de la plataforma Prestashop 1.7.

Numerosas farmacias avalan la calidad del programa MWS Connect Gracias a la madurez del comercio electrónico, cada vez las personas depositan mayor confianza en el eCommerce y se convierten en consumidores online. En este sentido la proliferación de canales de venta y marketplaces hacen que una farmacia al no tener presencia en el mundo online se cierre las puertas para encontrar nuevos clientes y tener mejores beneficios.

Dejar la gestión del eCommerce de la farmacia en manos del equipo profesional de eXtremaNET es una muy buena opción, ya que ellos se encargan de gestionar todo. Numerosas farmacias que actualmente trabajan con la empresa española avalan en la página web de MWS Connect el buen trabajo de la empresa. En los comentarios, se resaltan puntos como la excelencia del software, el precio competitivo del servicio, un servicio técnico rápido, atento y focalizado en todo momento en buscar el beneficio del cliente.

