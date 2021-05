Vera Sokolova y Tomasz Berkieta ganadores del torneo internacional de tenis, 19º Memorial Nacho Juncosa Comunicae

martes, 4 de mayo de 2021, 09:23 h (CET) El 19º Memorial Nacho Juncosa, que se ha disputado en las magníficas instalaciones del Club tennis Vic, ha finalizado con las victorias de la rusa Vera Sokolova y del polaco Tomasz Berkienta El torneo internacional de tennis sub'16 - 19º Memorial Nacho Juncosa, consolidado como un referente del panorama tenístico internacional, por tener la distinción de categoría 1 y grado A, ha contado con un total de 24 países representados y con más de 224 jóvenes tenistas inscritos, de los cuales solo los primeros 148 deportistas han tenido acceso a los cuadros del torneo (96 jugadores en la fase previa y 52 jugadores en la fase final). Como era de esperar el torneo ha confirmado los mejores pronósticos puesto que el nivel mostrado por los participantes ha sido de lo más alto.

En categoría femenina, la ganadora ha sido la rusa Vera Sokolova, procedente de la fase previa, que ha vencido en la final a la española Ana Martinez Vaquero por un doble 6-3.

En categoría masculina, el jugador polaco Tomasz Berkieta, cabeza de serie número 2 del torneo, se ha impuesto al español Martin Landaluce, primer cabeza de serie del torneo, por 6-0 y 6-2. El jugador polaco no ha cedido ni un solo set en todo el torneo, demostrando un gran nivel toda la semana y llegando incluso a la final de dobles del torneo.

En cuanto a la prueba de dobles, la pareja formada por las españolas Alexia Gonzalez y Cristina Ramos se han impuesto a las también españolas Ana Martinez y Neus Torner por 4-6, 6-4 y 10-6 en el super tie-break. En el cuadro de dobles masculino, los españoles Kenneth Rabinad y Alex Álvarez se han impuesto a la pareja formada por el polaco Tomasz Berkieta y el rumano David Alexandru, por 6-3 y 6-4.

El torneo se ha disputado bajo las estrictas normas de seguridad y siguiendo los protocolos de seguridad marcados por la International Tennis Federation (ITF), la Real Federación Española de Tenis (RFET), la Federació Catalana de Tennis (FCT), el Club Tennis Vic y la Associació Esportiva Nacho Juncosa, organitzadora del evento.

El acto de entrega de premios ha contado con la presencia del Director del Consell Català de l’Esport, el Sr. Toni Reig, del Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Vic, Sr. Titi Roca, del Director Deportivo de la Real Federación Española de Tenis, el Sr. Javier Soler, del Presidente de la Federació Catalana de Tennis, el Sr. Jordi Tamayo, de algunos representantes de la junta directiva del Club Tennis Vic, encabezada por su presidente, el Sr. Miquel Vilardell, del Presidente de la Associació Esportiva Nacho Juncosa, el Sr. José Ignacio Juncosa, de la Directora de relaciones institucionales de la AENJ, la Sra. Maite Juncosa y del Director del torneo Internacional de tenis sub’16, 19º Memorial Nacho Juncosa, el Sr. Jaume Cors.

Durante la semana, diferentes personalidades del mundo del deporte, así como responsables de la ITF, la Tennis Europe Junior Tour, la RFET y la FCT estuvieron viendo en directo a las jóvenes promesas del tenis internacional. La organización también contó con la presencia del tenista Tommy Robredo que no quiso perderse alguno de los partidos que se han disputado a lo largo de la semana.

