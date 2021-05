Santiago Ruiz 2020, las Rías Baixas en la mesa Con la llegada de la primavera esta icónica bodega gallega ofrece su nueva añada, como viene haciendo desde hace más de 30 años. Jaime Ruiz de Infante

martes, 4 de mayo de 2021, 04:17 h (CET) Un vino "joven pero no recién nacido", en su óptimo momento de disfrute, como solía decir su creador Santiago Ruiz, reconocido como "Padre del albariño". La añada 2020 aúna la esencia de cinco variedades autóctonas: Albariño, Loureiro, Treixadura, Godello y Caiño Blanco.



Las uvas proceden de su viñedo propio, de 38 hectáreas, situado próximo a la desembocadura del río Miño. Allí se llevan a cabo prácticas de viticultura sostenibles para proteger su ecosistema nativo, fomentando el desarrollo de la flora nativa, preservando la vida silvestre, eliminando pesticidas y herbicidas.

Su singular etiqueta fue creada hace más de 30 años por Isabel Ruiz, la hija mayor de Santiago. Celebraba su boda en la finca familiar, y para ayudar a los invitados a llegar hasta la bodega de San Miguel de Tabagón, decidió dibujar un mapa, que ha quedado para la posteridad como distintivo de Santiago Ruiz. Un vino elaborado bajo la atenta supervisión de Rosa Ruiz, hija del fundador, que continúa trasmitiendo el espíritu de su creador en cada añada.

La cata Color amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos. En nariz se muestra intenso, fresco, complejo con notas de fruta blanca (pera de agua, manzana, pera, chirimoya) y cítricos (limón, pomelo) con toques balsámicos, anisados y minerales. Tiene una entrada golosa, con cuerpo y predominio de las notas cítricas. No cabe duda que la combinación de las cinco variedades citadas le aporta una neta complejidad. Ideal para acompañar coliflor con besamel, buñuelos de alcachofas, mariscos y pescados gallegos, arroces mediterráneos, comida asiática y carnes blancas, sin olvidar aperitivos, ruedas de quesos galaicos frescos; una sugerencia, reservar un vasito tras unas filloas.

Ficha D.O. Rias Baixas. Graduación Alcohólica: 12,5º. Positiva evolución en botella. Servir entre 10 y 11 º C. Precio medio: 13,45 €.

Bodega Santiago Ruiz Rua do Vinicultor, Santiago Ruiz. 36760—San Miguel de Tabagón O Rosal (Pontevedra) Tel: +34 986 61 40 83. www.bodegasantiagoruiz.com

