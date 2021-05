Clínica Columna Vertebral: Spinemed en Madrid en clínica especializada en el tratamiento de dolores

Las personas que padecen problemas en los discos intervertebrales o en la columna vertebral pueden mejorar su estado gracias a Spinemed, un sistema de descomprensión vertebral computarizado. Esta técnica se aplica con éxito para combatir el dolor lumbar y cervical, además de hernias discales sin ser necesaria la intervención quirúrgica.

En la Clínica Columna Vertebral de Madrid, especializada en la alineación del Atlas y en el tratamiento de patologías de la columna vertebral, trabajan con esta tecnología obteniendo grandes resultados de eficacia en los pacientes. Esta Clínica es pionera ya que es el único centro en el mundo el que se unen la alineación del Atlas con la descomprensión vertebral computarizada Spinemed.

Spinemed ayuda a que los discos intervertebrales vuelvan a la posición original El equipo de profesionales de la Clínica Columna Vertebral tiene una experiencia de más de 25 años en el sector y es un equipo que está en constante formación para poder dar la mejor atención personalizada a cada uno de los pacientes. Si bien el equipo contaba con experiencia en técnicas como la osteopatía u otras para alinear el Atlas, lo que observaron es que a pesar de que se conseguía una liberación y un moderado arrastre del Atlas, no se lograba una alineación que fuera duradera, exitosa y prolongada con el paso del tiempo.

Esta inquietud llevó al equipo de profesionales de la Clínica Columna Vertebral a seguir investigando con el objetivo de encontrar una técnica o tratamiento de alineación de Atlas diferente a lo conocido hasta el momento. En Suiza, encuentran el tratamiento Atlas Vital, y después de comprobar su eficacia en el país extranjero, deciden traer la técnica a España, siendo pioneros en el sector. El proceso de mejora no acaba aquí, y por eso en el año 2016 es cuando finalmente el equipo trae el sistema de descompresión vertebral computarizada Spinemed a España. Mediante este sistema se consigue poner la columna vertebral en una situación óptima para que los discos intervertebrales vuelvan a una posición correcta y a su estado original.

El equipo de profesionales de la Clínica Columna Vertebral cuenta con más de 25 años de experiencia Realizar una descompresión vertebral mediante el sistema Spinemed facilita la transferencia de fluidos, nutrientes y oxígeno al interior del disco de la columna, lo que provoca que ésta vuelva a las condiciones óptimas para nutrirse, regenerarse y a una posición correcta. Además, este sistema evita la cirugía en 4 de cada 5 pacientes. Spinemed no provoca ningún tipo de efectos secundarios y ayuda a aliviar los dolores desde las primeras sesiones. Es un tratamiento no quirúrgico, indoloro y no invasivo, que no precisa de la ingesta de medicamentos. El paciente que recibe el tratamiento no necesita ser hospitalizado tras las sesiones.

En la Clínica Columna Vertebral de Madrid, situada en la calle Francia, número 42, en Fuenlabrada, Madrid, la descomprensión vertebral mediante el sistema Spinemed está comportando resultados exitosos a los pacientes que se someten a este tipo de tratamiento. En esta Clínica, el paciente cuenta con las instalaciones y la aparatología más modernas e innovadoras del momento, que sumada al excelente trabajo del equipo de profesionales, garantiza un resultado más que exitoso.