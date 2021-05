La Global Cyber Alliance levanta ciberdefensas para proteger a los periodistas europeos Comunicae

lunes, 3 de mayo de 2021, 17:08 h (CET) La prensa tiene nuevos recursos y herramientas para proteger su labor Hoy, en reconocimiento del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Global Cyber Alliance (GCA), con el apoyo de la Misión de Estados Unidos ante las Organizaciones Internacionales de Ginebra, ha reunido a varios de los principales expertos en ciberseguridad y protección de datos de la comunidad periodística para subrayar la necesidad de proteger a los periodistas y el ejercicio de su labor en un marco de libertad e integridad profesional. En el acto, titulado 'Proteger la libertad de prensa en un mundo conectado', ha incluido un taller formativo para periodistas europeos en el que se les ha mostrado cómo reforzar sus ciberdefensas con los recursos de la Caja de herramientas de ciberseguridad para periodistas de la GCA.

El acto, patrocinado por la Misión de Estados Unidos ante las Organizaciones Internacionales de Ginebra, tenía por objetivo llamar la atención sobre las amenazas digitales y dar a conocer la caja de herramientas a la prensa europea. La GCA promueve una visión de la ciberseguridad basada en los derechos humanos: una ciberseguridad que, en vez de enfrentar derechos y seguridad, sepa centrarse en la protección de los usuarios más expuestos a las ciberamenazas.

No todo el mundo experimenta la ciberseguridad igual. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y ciertos colectivos en situaciones de marginación o vulnerabilidad se exponen a riesgos especiales. La GCA desarrolló la Caja de herramientas de ciberseguridad para periodistas con la finalidad de proteger a los periodistas y sus fuentes, como un recurso práctico y gratuito con el que estos, las organizaciones de periodismo de vigilancia y equipos de redacción reducidos puedan reforzar sus ciberdefensas. La caja ofrece un conjunto de herramientas con el que podrán proteger su imagen digital, velando por que su trabajo permanezca bajo su control y conservando la confianza de su público con una gestión de su propia reputación.

La caja de herramientas está orientada a profesionales que dependen de sus propios dispositivos, ya sean autónomos, trabajen para pequeñas instituciones o pasen mucho tiempo sobre el terreno. Supone un reconocimiento de la dirección hacia la que ha ido el sector y de la velocidad con que cambia el panorama de riesgo en el periodismo digital. Los organismos de vigilancia, como los que trabajan con fuentes vulnerables o gestionan grandes cantidades de datos confidenciales, también pueden beneficiarse de los recursos incluidos en la caja. Sus herramientas gratuitas ofrecen funciones de cifrado de datos, de configuración de copias de seguridad automáticas, de comunicación segura… y mucho más.

La caja de herramientas sigue las recomendaciones de instituciones como el Center for Internet Security (CIS), en Estados Unidos, el National Cybersecurity Centre (NCSC), en el Reino Unido, y el Cybersecurity Centre de Australia. Estos referentes mundiales son el modelo sobre el que se ha organizado la caja y su selección de componentes. Asimismo, con el objetivo de apoyar su adopción y uso, la GCA también ha habilitado un espacio en el foro de su comunidad donde los periodistas podrán plantear preguntas, compartir desafíos y experiencias, proponer soluciones e interactuar entre sí y con otros expertos en ciberseguridad de la GCA.

"Para lograr nuestra misión de reducir el riesgo cibernético, en la GCA buscamos unir comunidades y desarrollar soluciones de ciberseguridad escalables. Nuestra caja de herramientas de ciberseguridad para periodistas refleja esta visión: además de poner en marcha y mantener activo un grupo asesor, celebramos sesiones de intercambio con un grupo variado de periodistas. Estos debates han proporcionado aportes críticos a la caja de herramientas», ha asegurado Megan Stifel, directora ejecutiva para América y directora del programa Craig Newmark sobre democracia e Internet de confianza de la GCA. "En la actualidad, también estamos destinando notables esfuerzos a adaptar nuestras soluciones a diferentes regiones. El acto de presentación de la caja de herramientas de ciberseguridad de la GCA ante la prensa europea es el primer paso en el proceso de desarrollo e implantación de este recurso en el continente. Estamos muy agradecidos a la Misión de Estados Unidos en Ginebra y a Craig Newmark Philanthropies, patrocinadores de la caja de herramientas, por haber posibilitado este acto".

La caja de herramientas es una realidad gracias al apoyo de Craig Newmark Philanthropies, como parte de una creciente cartera de iniciativas a favor de la confianza en Internet y la democracia.

"El profesor de Historia de mi instituto dijo un día que la confianza en la prensa es el sistema inmunológico de la democracia. A medida que nuestro mundo y nuestro trabajo iban quedando más interconectados, la prensa se ha ido convirtiendo en objetivo de ataques. Periodistas de todo el mundo se enfrentan a la amenaza permanente de quienes buscan impedir y socavar su capacidad para arrojar luz sobre la verdad. Más que nunca, es imperativo ayudarles a mantener buenas prácticas de ciberhigiene: para su propia protección, la de su trabajo y la de sus fuentes", ha declarado Craig Newmark, fundador de Craigslist y Craig Newmark Philanthropies. "Debemos estar alerta. Animo a los representantes del cuarto poder a reforzar sus ciberdefensas, usando para ello recursos como la caja de herramientas de la GCA".

"Los actores estatales y las campañas de injerencia dirigidas por gobiernos se tradujeron en una criminalización de los periodistas durante el 2020, lo que ha provocado un daño sin precedentes en la práctica de un periodismo libre e independiente. Ante la intensificación de los ataques digitales a medios de información y el continuo aumento de las amenazas a la integridad física de los periodistas, es crucial que los profesionales puedan adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para proteger su presencia digital y sus datos", ha afirmado Derek Bowler, responsable de recopilación de noticias en medios sociales de Eurovision News Exchange (EBU Media) y moderador del debate.

"Los periodistas están bajo constante amenaza y muchos no tienen acceso a los recursos de las grandes organizaciones. La iniciativa de la GCA difícilmente podría ser más oportuna, y no tengo duda alguna de que supondrá una enorme contribución para mitigar esas amenazas y en apoyo del periodismo", ha indicado Martin Turner, director general de Full Frame Technology, experiodista de la BBC y miembro del grupo asesor de la caja de herramientas.

La caja de herramientas de ciberseguridad para periodistas de la GCA está disponible en https://gcatoolkit.org/journalists.

Global Cyber Alliance

La Global Cyber Alliance (GCA) es una iniciativa internacional e intersectorial dedicada a la misión de reducir el riesgo cibernético y de mejorar el mundo interconectado en el que vivimos. Para ello, unen bajo su misión a comunidades de todo el mundo, ponen en marcha soluciones concretas y miden los resultados. La GCA, constituida como sociedad de tipo 501(c)(3) en Estados Unidos y como organización sin ánimo de lucro en el Reino Unido y Bélgica, fue fundada en septiembre de 2015 por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, por la policía de la City de Londres y por el Center for Internet Security. Para más información: www.globalcyberalliance.org.

Craig Newmark Philanthropies

Craig Newmark, fundador de Craigslist, creó Craig Newmark Philanthropies para apoyar y conectar a la ciudadanía e impulsar un amplio compromiso cívico. Trabaja por el progreso de los particulares y organizaciones de iniciativa ciudadana que, con su trabajo, as como la confianza en la prensa y el ecosistema de la información, la protección de votantes, la diversidad de género en la tecnología y las familias de veteranos y militares. Para más información: www.CraigNewmarkPhilanthropies.org.

