Daniel Robles Brugarolas reelegido Presidente de Aema RM

lunes, 3 de mayo de 2021, 17:20 h (CET) Daniel Robles Brugarolas, presidente de Aema RM (Asociación de empresas de medio ambiente de la Región de Murcia), ha sido reelegido por tercera legislatura para liderar las empresas de medio ambiente de Murcia y toda la infraestructura que se necesita para la transición ecológica en la región El pasado jueves 20 de abril, tuvo lugar la asamblea general donde Daniel Robles Brugarolas, fue reelegido por tercera legislatura como Presidente de una de las asociaciones de empresarios dedicada al medio ambiente más importante de Europa, con sede en Murcia, Aema.

Fue en una Asamblea Extraordinaria en la sede de AEMA-RM, con participación de todos los socios, en la que ha sido relegido presidente Daniel Robles Brugarolas por tercer mandato consecutivo (fue votado por primera vez en Mayo de 2013) para un nuevo periodo de cuatro años, así como José Nicolás Mante que repite como Vicepresidente de la Asociación .

AEMA-RM, Asociación de Empresas del Medio Ambiente de la Región de Murcia, representa al colectivo de empresas que trabajan en temas ambientales en la Región de Murcia.

Desde su fundación defiende al sector empresarial ambiental en las que se encuentran empresas de gestión de residuos, plantas de tratamiento, consultoras, gestión de aguas, tratamiento de contaminantes atmosféricos o laboratorios.

En la actualidad AEMA-RM agrupa a empresas de la Región de Murcia, que dan trabajo directo a más de cuatro mil personas, con una facturación conjunta de más de 300 millones de euros y gestionan alrededor del 80% del volumen de los residuos de la región.

La Asociación cumplió en 2020 su vigésimo aniversario 20 años luchando por el Sector Medioambiental de la Región de Murcia, fundamentalmente por el fomento de la Economía Circular, implicando a la sociedad civil y empresarial, a todos los efectos; denunciando las malas prácticas, luchando contra la competencia desleal y el delito contra el Medio Ambiente, y agilizando los expedientes administrativos relacionados con estos fines.

Dentro de los hitos más importantes de la Asociación, está el haber participado en la Cumbre Internacional del Clima (Cop25) que se organizó recientemente en Madrid, con una ponencia en la que se puso en valor el trabajo de las empresas de la región de Murcia en materia de mejora del cambio climático.

Daniel Robles Brugarolas es especialista en Ingeniero de Minas, Director de Amyca (escuela de negocios que imparte masters y cursos universitarios, presenciales y online), masters de Economía circular, experto en Marketing, acaba de inaugurar dentro de Amyca, un gran departamento de comunicación y marketing. También es co fundador de una de las comunidades de marketing más importantes del mundo, la de Marketeros Nocturnos que lleva liderando 12 años con los más importantes y exitosos profesionales del marketing.

Director la revista Campoamor.com y organiza tanto en España como en Latinoamérica eventos, ponencias, cursos, antes presenciales y ahora por la pandemia online.

Su formación en Medio Ambiente tiene una trayectoria de más de 20 años asesorando a las empresas cómo deben trabajar y crear infraestructuras para reducir el CO2.

En sus declaraciones anunció sus proyectos más inmediatos para los próximos cuatro años:

"Afrontamos esta nueva etapa, en la asociación de empresas de medio ambiente con gran ilusión, con proyectos en materia de economía circular, emprendedurismo, lucha contra el cambio climático, lucha contra las empresas ilegales, en materia de residuos que tanto daño hacen en materia de medio ambiente.

Colaboraremos con la administración regional, nacional y europea referido con todo aquello referido con la afiliación de procedimientos administrativos, y asimismo colaboraremos con todo lo relacionado con medio ambiente que nos puedan pedir, como pueden ser desarrollo de trabajo para nuevas legislaciones o planes de mejoras de espacios naturales como podría ser el Mar Menor".

El equipo de Aema-rm y toda la Asociación, están divulgando inquietudes, dando soluciones y alternativas de una forma constante, con una agenda repleta de actividades. Hay jornadas y seminarios sobre la Gestión de Residuos, contactos permanentes con el Ministerio de Transición Ecológica, con la Región y el Ayuntamiento de Murcia, así como con las empresas emblemáticas de la zona.

Las empresas de Medio Ambiente de la Región luchan contra el fraude y el año pasado denunciaron a 13 de ellas ante elSeprona.

Daniel Robles lleva ocho años al frente de la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región. Comienza ahora un nuevo mandato de cuatro años con muchos retos que vienen marcados desde la Unión Europea. Asegura que son más empresas que cumplen con sus obligaciones ,que las que no lo hacen. Además suponen un perjuicio importante para el sector.

En la Región hay alrededor de 40 empresas asociadas que dan empleo directo a más de cuatro mil personas con una facturación conjunta de 300 millones de euros. Los retos de la Unión Europea están muy relacionados con el cambio climático, la economía circular y la economía verde. Daniel Robles reconoce que la mayor parte de los fondos europeos de los próximos años tienen que ver con su gestión.

Las empresas de medio ambiente trabajan para otras de los sectores agrícola, ganadero, conserveras, industrias y hospitales transportando y gestionando adecuadamente los residuos que generan.

Daniel Robles Brugarolas en los ocho años que ha estado al frente de la misma ha logrado posicionar a esta asociación empresarial como referente en la Región de Murcia en el cuidado del medio ambiente.

Las perspectivas de esta Asociación para los próximos cuatro años van a estar enfocadas al fomento de la Economía Circular y a los compromisos que las empresas deberán asumir para enfrentar el cambio climático y la mejora ambiental.

El extenso equipo de Aema, lo encabezan:

Presidente: Daniel Robles Brugarolas.

Vicepresidente: José Nicolás.

Gerente: Juan Ramón Escoda.

"Desde nuestro departamento de comunicación, web y redes, os tendremos en constante actualidad de todos los proyectos que se van a realizar, trabajando por un Mundo Limpio".

