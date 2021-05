Puertas pensadas para la seguridad según cerrajerosdonostia.pro Comunicae

lunes, 3 de mayo de 2021, 14:03 h (CET) Uno de los principales dispositivos de protección de un lugar, tanto privado como público es puerta de entrada; encargada de controlar el acceso de personas al interior, ya sea a través de llaves o de cualquier otro sistema de seguridad La madera, por la facilidad de trabajar, resistencia y peso, ha sido la materia prima principal de las puertas. Hoy en día, además del acero material de mayor resistencia utilizado en puertas de alta seguridad, las puertas son fabricadas con otros materiales como el hierro, aluminio, cristal y plástico.

En todo momento, en la radio o televisión, no se para de escuchar noticias sobre robos en viviendas o atracos en comercios; por lo que la instalación de una puerta de seguridad se considera casi como una obligación ayudando a mantener con total seguridad y protección a la familia y pertenencias, ya sean objetos de valor, dinero, joyas o incluso obras de arte.

La instalación de una puerta de seguridad ayuda a incrementar la seguridad de la vivienda, ofreciendo una mayor resistencia al intento de robo realizado por delincuentes profesionales, haciendo que se lo piensen más de una vez antes de actuar en un determinado inmueble ya que el tiempo se que tarda en realizar la apertura es mucho mayor.

Para garantizar un perfecto funcionamiento y total seguridad es preciso tener en cuenta la calidad de la puerta y elegir el personal adecuado en su instalación, un buen cerrajero profesional. Además también se puede personalizar la puerta de seguridad pensando en la estética, aunque lo importante es que prime la correcta instalación y seguridad.

Una instalación de manera incorrecta y nada profesional, pone bajo amenaza todo el mecanismo de protección, pudiéndose abrir en cualquier intento de apertura forzada.

El mercado brinda diferentes productos que ayudan a incrementar la seguridad del hogar, con diferentes tipo se calidad y diseños. Entre los diferentes tipos de puertas cabe destacar:

- Puertas Acorazadas: Son las puertas más seguras, muy utilizadas en entradas de pisos y viviendas unifamiliares; así como también en lugares que contengan objetos de gran valor. Están valoradas como uno de los mejores tipos de puertas existentes en el mercado en la seguridad de la vivienda. Incluyen un sistema de planchas de acero integrado en la estructura del marco el cuál también es de acero. Las cerraduras están equipadas con un sistema de anclaje, y disponen de un bloqueo tanto frontal, inferior, superior y lateral. Las puertas acorazadas con cerradura electrónica mediante códigos están consideradas como uno de los mejores sistemas de seguridad del hogar, existentes en el mercado

- Puertas blindadas: Formada por una plancha de acero y marco de madera; pero lo cierto es que para incrementar el nivel de seguridad, la mayoría de las personas opta por la puerta acorazada.

- Puertas convencionales: Muy utilizada en viviendas. Su diseño es muy parecido al de la puerta acorazada pero con menor grosor en las placas de acero; y tanto marco como los bastidores no están formados por placas de acero.

Un buen cerrajero profesional ayudará a encontrar la seguridad y tranquilidad que debe de ofrecer todo hogar, informando de los diferentes sistemas más avanzados de seguridad activa para prevención y cilindro con llave incopiable, protegiendo la vivienda contra el robo.

