La primavera es el momento óptimo para comprar un aire acondicionado, por instaclima.com

En los meses de julio y agosto, cuando el calor aprieta, la demanda de aparatos de aire acondicionado se eleva de forma considerable, al igual que sus precios. Este es uno de los motivos por los que los expertos en climatización de Instaclima recomiendan adelantar la compra de aires acondicionados a los meses de primavera, pero existen más El precio puede ser un motivo determinante para adelantar la compra de un aparato para refrescar el hogar o la oficina durante los calurosos días de verano, pero existen otros que también deben tenerse en consideración. Año tras año la demanda de este tipo de aparatos no ha hecho más que crecer durante los meses más calurosos del años. Esto se traduce en que muchas veces los modelos deseados no se encuentran disponibles en stock, por lo que si realmente se necesitan con urgencia, se puede terminar comprando un modelo que no sea el que cubre las expectativas y necesidades deseadas.

Otro motivo por el cual es importante ser previsor a la hora de adquirir un aparato de aire acondicionado es que estos precisan ser instalados por un técnico con experiencia. La alta demanda hace que muchas veces la instalación la termine realizando una persona poco cualificada para ello, lo que invariablemente conllevará un incorrecto funcionamiento del aparato, en el mejor de los casos. Una manipulación incorrecta podría incluso terminar estropeando un aparato nuevo, y eso es algo nada deseable. Las prisas nunca son buenas consejeras.

Si se planea con tiempo la compra e instalación de un aparato de aire acondicionado es posible tomar en consideración las necesidades específicas, el espacio a cubrir, el tipo de aislamiento de la casa o local, la eficiencia energética… y lo más importante, dejarse aconsejar por profesionales de la climatización en caso de no tener claras todas las opciones. De este modo es posible afrontar el verano perfectamente preparados para no padecer calor.

En un momento en que los hogares se han convertido también para muchas personas en oficinas, es sumamente importante que la comodidad y el confort de estos sea tenido en cuenta con más previsión incluso que antes. De igual modo, al pasar más tiempo en casa es imprescindible apostar por todo tipo de aparatos que ayuden a un mayor ahorro de energía. La eficiencia energética en aires acondicionados, calefactores, termos eléctricos, calderas… es algo en lo que también le pueden asesorar quienes tienen años de experiencia en el sector de la climatización, como es el caso de Instaclima. Por una mejor gestión de recursos, por la sostenibilidad y por menos emisiones al medio ambiente, así como para un mayor ahorro en la factura, lo mejor es planificar la climatización.