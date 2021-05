Nuevas tecnologías para el cumplimiento legal y normativo Comunicae

lunes, 3 de mayo de 2021, 14:19 h (CET) La Transformación Digital de la Regulación. RegTech Conference 2021 RegTech consiste en la adopción de las últimas tecnologías para facilitar el cumplimiento de los, cada vez más, exigentes y cambiantes requerimientos regulatorios. Una de las mayores ventajas de las tecnologías RegTech es que ofrecen mayor seguridad de los datos de clientes y de la empresa para evitar fugas de información y ciberataques. Las empresas que adopten las soluciones derivadas de las RegTech apuestan por reducir costes, aumentar la seguridad, ser eficientes en los procesos de automatización, proteger sus datos, mejorar la agilidad, la precisión de la información, la experiencia del cliente y facilitar el onboarding de los usuarios, entre otros beneficios.

El próximo Miércoles 5 de Mayo, líderes empresariales y proveedores de servicios, darán a conocer las últimas tendencias y las soluciones que ayudan a las empresas a cumplir con la regulación actual de una manera eficiente a través de las nuevas tecnologías. Presentarán en el evento online REGTECH CONFERENCE casos de usos y soluciones dirigidas a cumplir y adaptarse a los requerimientos regulatorios de cada sector con el objetivo de comprender cómo las industrias de compliance y gestión de riesgos están respondiendo a los desafíos causados por la pandemia. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades y tendencias en el compliance empresarial.

Se tratarán temas sobre la Inteligencia Artificial y Compliance, los desafíos y oportunidades en el onboarding, el uso de las nuevas tecnologías para impulsar no solo el cumplimiento normativo sino la experiencia de los clientes, cómo acelerar la transformación digital en las empresas, cómo la tecnología puede facilitar el cumplimiento y a evitar multas millonarias, las tendencias normativas, las nuevas tecnologías como el blockchain, data analytics, machine learning y la robótica, los riesgos que derivan de las nuevas tecnologías, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, BUREAU VAN DIJK, CAMERFIRMA y CUSTOMER COMMS; con la colaboración de Letslaw, Quum Comunicación, La latina Valley y AFI Escuela de postgrado especializado en Finanzas, Banca, Tecnología y Big Data; y como media partners a Digital Innovation News, Revista Transformación Digital, Control Publicidad e Interactiva y BeInCrypto.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Raquel García, Key Account Director en Camerfirma; César Jiménez Millán, Due Diligence and Third Party Risk en Bureau Van Dijk; Teresa Arandilla, Directora Comercial y Comunicaciones Legales y Francisco Marina Moreno, Consultor Senior Comunicaciones Legales y Compliance en Customer Comms y, Rocío Abalo Nogueira, Directora de Cumplimiento Normativo y Control Riesgos de Afin Compliance.

Además, se contará con un panel de expertos sobre los Fundamentos y desafíos regulatorios de las nuevas tecnologías donde líderes de la industria exponen y debaten sobre cuestiones de cumplimiento que ahora, más que nunca, está siendo un tema fundamental para muchas compañías y organismos con el objetivo de impulsar el cambio que se está viviendo en el sector del Compliance, moderado por José María Baños, CEO de Letslaw y con la participación de Ruth Pérez Acosta, Directora Corporativa Legal & Compliance en Solunion; Cristina Fabre Chicano, Directora de Auditoría Interna, Compliance y Riesgos en CEPSA y de Mariana García Fernández de Mesa, General Counsel & Compliance Officer Iberia en ACCOR.

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre REGTECH CONFERENCE

Forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Contacto: info@urbaneventmarketing.com

