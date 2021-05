Curso estrategia de marketing digital para empresas impartido por ISLAS SEM Comunicae

lunes, 3 de mayo de 2021, 13:48 h (CET) ISLAS SEM pone el foco en la formación en las empresas ya que están demandando ser especialistas en crearse sus historias, reels y las publicaciones propias de sus negocio en el día de la jornada laboral ISLAS SEM, está especializada en la "Formación In Company" que en combinación con su trabajo en Marketing Digital con su Agencia SEO y SEM, se ha encargado a lo largo de nueve años de trayectoria de impartir formación presencial y online en multitud de empresas en Canarias, tratando sus casos reales y resolviendo con efectividad las necesidades empresariales de los empresarios y sus empleados.

El resultado ha sido totalmente satisfactorio en el mundo empresarial, estas empresas ahora disponen de estrategias y herramientas para realizarse por si mismos su propio marketing digital. Conozca las estrategias de la competencia y cómo abordar las suyas propias.

Las empresas en las que está especializada ISLAS SEM realizan ventas desde Canarias hacia todo el territorio geográfico español y también empresas que vende a nivel insular e internacional. Haberse especializado en una formación personalizada, sobre los problemas reales de las empresas para alcanzar mayor cuota de ventas con un menor gasto posible, es lo que ha consolidado a esta Agencia de Marketing canaria a lo largo de su trayectoria profesional.

Marketing Digital para Empresas

Actualmente las nuevas empresas que empiezan a desear su transformación digital son empresas que vivían ajenas a la venta online motivado por contar con una venta local cercana. Tanto la apertura de centros comerciales, globalización y la entrada masiva de empresas internacionales a nivel online, ponen en jaque a estas pequeñas empresas acostumbradas a un público local perdido en ventas, no sólo por la Covid-19, sino porque han estado viendo la merma en sus negocios con cierta distancia.

Estas pequeñas empresas ahora demandan SEO, páginas web, Facebook, Instagram, Linkedin, Tik Tok, email marketing, sorteos, historias y toda esa cantidad de tareas digitales que se necesitan para ser visibles y tener oportunidades de negocio en internet.

El marketing digital para la nueva generación de empresas que llega en masa en internet es una generación con recursos escasos, afectados por la crisis de la pandemia y que saben que su único flotador es la transformación digital. El recurso más económico está siendo increíblemente efectivo para dar dicho salto al marketing digital por ellos mismos.

Curso de Marketing Digital

ISLAS SEM está ofreciendo "Curso de Instagram" en su plataforma de formación desde 27€, sin impuestos por persona. Acercando los costes en tiempos de recuperación y resilencia, ya que cuenta con infinito material donde sus formaciones se realizan con la experiencia de nueve años en la esfera profesional del marketing digital con problemas reales en las empresas canarias.

Canarias - Valencia Marketing Digital

ISLAS SEM dio el salto hace dos años a Valencia desde Canarias, como el salmón que nada a contracorriente ubicándose en este espacio peninsular desde donde llega a todas las empresas de la península con sus conocimientos, humanismo y estrategias. Las empresas que trabajan con ISLAS SEM saben que llegan a éxito de forma increíble y en pocas horas sacan un gran potencial y rendimiento.

Reducir costes en Marketing Digital

ISLAS SEM está acostumbrada a reducir costes a las empresas tanto en sus inversiones en Google Adwords como en Redes Sociales, dominando con gran habilidad los algoritmos más indomables gracias a sus atractivas estrategias. Cuando las empresas ponen en marcha estas horas de formación in situ, llegan a resultados óptimos altamente profesionales.

El SEO en la página web, SEOONPAGE es una gran jugada que logra indexar tanto en una web nueva como en la creación de una web existente con su migración unos resultados donde todo el mundo les pregunta "cómo lo hacen" y en ISLAS SEM, simplemente sonríen con la satisfacción del escultor que logra su obra bien indexada en Google. El SEOOFFPAGE hace el resto del trabajo.

La experiencia de ISLAS SEM ha logrado creación de naming, registros de marcas y sobre todo no invertir en campañas de marca que iban a traer pérdidas rotundas, gracias a que muchas empresas han llegado a tiempo a esta empresa.

ISLAS SEM, crea tiendas online mediante PrestaShop que están vendiendo a nivel nacional e internacional. Las formaciones a empresas son cercanas. Total transparencia y trabajos loables.

Redes Sociales

Linkedin: es la red social donde las empresas tienen que estar hoy día realizando sus acciones comerciales con contenidos propios, para ellos han de alcanzar: reconocimiento, consideración y lograr que se tome la decisión de contratación hacia sus negocios.

Instagram: es la versión mejorada de facebook, tanto las historias como los reels y el poder compartir entre todos de forma más ágil las publicaciones ha hecho que en esta pandemia se convierta en un nuevo formato de página web con un gran potencial sobre lo que podría ser dar un salto a tienda online. Es más, en ISLAS SEM, se recomienda vender en Instagram directamente, no crear una tienda online hasta que esté bien saturado el negocio. Claro, que para ello instagram tiene que estar bien diseñado.

Facebook: es un canal donde están entrando los entes públicos acercándose al ciudadano, una migración de twitter masiva hacia un medio de comunicación cercano en muchos casos es bilateral o unilateral. En facebook los grupos funcionan de forma increíble. Claro, para grupos los de whatshapp y telegram.

TikTok: es la próxima tecnología con la que hay que empezar a divertirse. Crear la comunidad.

El marketing digital está asegurado con ISLAS SEM, el mundo web está para atraer compradores a las marcas está al alcance con un curso realizado por ISLAS SEM, con la experiencia de nueve años por tanto solo 27€, persona, sin impuestos.

Aprender marketing digital con empresas humanizadas, precios cercanos y de la forma más adecuada. ISLAS SEM está ayudando a multitud de empresas, pequeños negocios.

