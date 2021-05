LOSMA STUDIO: Ventanas de madera de calidad en Madrid. ¿Cuál es su secreto? Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de mayo de 2021, 13:11 h (CET)

La ciudadanía española, a la hora de cambiar las ventanas en sus hogares, buscan que éstas garanticen algunas cualidades como iluminación, armonía, estética, durabilidad, protección o respeto al medio ambiente.

La compañía LOSMA STUDIO lleva más de un siglo dedicándose a la fabricación de ventanas de madera de gran calidad, ventanas que se diseñan con el objetivo de embellecer casas, edificios residenciales o empresariales y cualquier tipo de espacio donde se requiera la calidad de trabajo de LOSMA STUDIO.

Gran variedad de ventanas de madera de calidad A través de la página web oficial, la empresa pone a disposición de los clientes una colorida gama de ventanas de madera que se adecuan a los diferentes gustos y espacios. El comprador puede escoger entre una gran variedad de ventanas, hechas con madera laminada de pino, abeto, roble, iroko o castaño, según lo prefiera el comprador. A partir del catálogo de ventanas de madera, el cliente puede acceder a todas las características de cada uno de los modelos. Adquirir estas piezas es garantía de llevar calidad y belleza a los espacios de toda España.

El cliente que contrate los servicios de LOSMA STUDIO puede disfrutar de un servicio de calidad, que incluye la colocación de cristales de alto grosor, gran variedad de herrajes y manillas, gomas de neopreno y accesorios, así como el transporte y la instalación adecuados de cada pieza, cuyo tratamiento incluye el barnizado anti insectos y anti hongos respetando el medio ambiente.

¿Cuál es el secreto que garantiza el éxito de LOSMA STUDIO? Los árboles de la Serranía de Cuenca han sido el comienzo del desarrollo de esta empresa familiar que actualmente es liderada por Alberto L. Osma, quien comenta que la fábrica debe su prestigio a la sabiduría de sus abuelos y bisabuelos, verdaderos artesanos; quienes siempre han hecho uso de materia prima de primera calidad.

“En LOSMA STUDIO se trabaja con las mejores maderas y con las más sofisticadas herramientas para la fabricación sostenible, duradera y de calidad”, destaca el propietario de la empresa líder en la Península en fabricación e instalación de ventanas de madera. El amor por la naturaleza que siente el equipo de profesionales de LOSMA STUDIO se traduce en la no utilización de producción maderera proveniente de áreas no controladas. Desde 2012, la fábrica está adscrita al Protocolo Europeo de Certificación de Madera (FSC) y cuenta con el Certificado PEFC, que incluye a LOSMA STUDIO en la cadena de custodia que vela por una gestión forestal sostenible y responsable.

Pensando en las restricciones que imponen estos tiempos de pandemia, la empresa ha puesto a disposición de todo cliente que esté interesado la elaboración de presupuestos vía online, con la información que suministre el usuario en un formulario. El resto del tiempo, el equipo de trabajo está dedicado a perfeccionar los productos, bien lo dice su propietario en el portal de Internet: “En LOSMA, la inspiración no tiene hora”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.