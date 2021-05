Feced Abogados: Abogados Ley Segunda Oportunidad en Madrid y expertos en tarjetas revolving Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de mayo de 2021, 13:30 h (CET)

En España, el año 2015 se aprueba la Ley de Segunda Oportunidad, que permite renegociar de manera total o parcial un endeudamiento excesivo o eliminarlo cuando es imposible hacer frente al pago. Esta legislación está dirigida a aquellas personas particulares o empresas que hayan contraído deudas que sean complicadas de saldar por haber llegado a una situación financiera extremadamente crítica. El despacho jurídico de Feced Abogados está especializado en ofrecer soluciones relacionadas con el ámbito de la Ley Segunda Oportunidad en Madrid.

Aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad Es importante precisar que la Ley de la Segunda Oportunidad no es un mecanismo para evitar pagar las deudas, sino que el objetivo es propiciar una reestructuración del pago de las mismas y llegar a un acuerdo entre acreedores y deudores. Los juristas de Feced Abogados argumentan que la legislación permite enfrentar una mala situación económica provocada por un endeudamiento excesivo, pero no implica que se descuiden los derechos de cobro de los acreedores.

En este sentido, existen un conjunto de requisitos para acogerse a la ley. El deudor debe probar la situación de insolvencia y que ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores de la deuda. También debe demostrar que no ha sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o de falsedad documental en los 10 años anteriores. La deuda tampoco puede sobrepasar los cinco millones de euros.

Abogados Ley Segunda Oportunidad en Madrid Los expertos indican que se puede producir la exoneración de la deuda si es verificable que la persona es incapaz de saldarla sin poner en peligro el patrimonio presente y futuro. Para gestionar el trámite, es oportuna la intervención de un abogado. “Si lo que buscas es a alguien que te asesore y te cancele tus deudas acogiéndote a esta ley lo que necesitas es un abogado especializado. Solo así podrás poner fin a tu situación de endeudamiento de una forma eficaz y sin que te cuenten historias que de nada te servirán”, explica el despacho jurídico Feced Abogados.

Por otro lado, los abogados Ley Segunda Oportunidad en Madrid enfatizan la contratación de un profesional porque la ley tiene muchas ventajas, pero en ocasiones existen otras alternativas más adecuadas.

Tarjetas revolving y su relación con la Ley de Segunda Oportunidad Una tarjeta revolving desarrolla la función de hacer pagos independientemente de que haya fondos o no en la cuenta asociada. Actualmente, ha afectado notablemente a las familias españolas por los altos intereses que se aplican en este tipo de operaciones.

Feced Abogados señala que la Ley de la Segunda Oportunidad es una opción interesante para dar una respuesta efectiva al sobreendeudamiento derivado de los contratos por una tarjeta revolving. El deudor se podrá beneficiar, no solo de la restitución de las cantidades pagadas en concepto distinto al capital prestado, sino que también podrá proponer pagos en función de la capacidad económica. En definitiva, los abogados expertos en la materia ofrecerán el mejor asesoramiento respecto al tema.

