Vendida Villa Cullinan de Zagaleta (Marbella), la mejor mansión de Europa, en venta por 32 millones de euros Comunicae

lunes, 3 de mayo de 2021, 12:15 h (CET) Villa Cullinan, la mansión mejor valorada de Europa, localizada en Zagaleta (Marbella), ha sido puesta en mercado por 32.000.000 euros y ha sido vendida gracias a las gestiones llevadas a cabo por parte de la agencia Drumelia Real Estate y promotora Prestige Expo. Ambas gestionan propiedades de ultra lujo, pero ninguna como el diamante de Marbella, en la Urbanización de la Zagaleta Puesta en el mercado por primera vez en 2019, en exclusiva por Drumelia Real Estate y Prestige Expo, finalmente ha encontrado su comprador hace escasos días.

La mejor villa de España y de Europa

El nuevo propietario disfrutará de una villa ultra moderna de más de 3.000 metros cuadrados dentro de una finca de casi 14.000 metros cuadrados. Considerada una de las obras maestras de la arquitectura moderna, cuando fue terminada ganó el premio como mejor villa de España y mejor villa de Europa según el concurso europeo European Property Awards. Cuenta con un total de 10 dormitorios, 14 baños y unos grandes jardines y espacios diseñados con elegancia. Por supuesto que Villa Cullinan es una de las mansiones más seguras de Europa.

Esta mansión de lujo en Marbella dispone de dos garajes, uno que permite el aparcamiento de 10 o 15 coches y otro más modesto que permite la entrada de hasta 4 coches. Cabe destacar además que en la entrada hay majestuosas estatuas de Salvador Dalí. El jardín tiene todo tipo de árboles exóticos de más de 7 metros de altura. Todo en Villa Cullinan es a lo grande. Y por supuesto que su piscina de 20 metros no se queda corta. Se encuentra en unas terrazas de 430 m2 con vistas al mediterráneo y tiene una profundidad de 4 metros.

La casa cuenta con un salón precioso con unas magníficas vistas y con una lámpara de araña única. Tiene dos plantas y un sótano. Hay nueve habitaciones en la casa y además una lujosa suite principal que ocupa toda el ala de la primera planta. Además, la mansión cuenta con una piscina interior, climatizada, un gimnasio, un centro de spa, una sala de cine, dos cocinas, un gran vestidor y muchos más rincones donde perderse.

La zona más lujosa de España

La Zagaleta de Benahavís es una de las urbanizaciones más lujosas que existe en el país y en Europa. Marbella es una de las ciudades con una renta per cápita más alta y gran parte de la culpa la tienen estas mansiones localizadas en la Zagaleta. Las comunicaciones son excelentes, a 67 km del aeropuerto de Málaga y a 10 kilómetros de Puerto Banús, el punto más lujoso de Marbella, con los mejores restaurantes.

La venta de Villa Cullinan supone para Drumelia Real Estate y Prestige Expo, un logro del departamento de ventas. Después de dos años de duro trabajo, en un contexto como el de la pandemia, han vendido esta villa ultramoderna puesta en mercado por 32 millones de euros. Parte del éxito ha venido por una novedosa campaña de marketing online a través de su canal de Youtube.

Vídeos

