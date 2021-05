La Clínica veterinaria El Estrecho recomienda la ozonoterapia con animales Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de mayo de 2021, 11:00 h (CET)

La ozonoterapia es una técnica novedosa en el sector veterinario, que consiste en la administración de ozono en el organismo para tratar ciertas afecciones. En la actualidad, los veterinarios recomiendan el suministro de ozono en los animales para tratar las enfermedades más comunes que pueden presentar. La clínica veterinaria situada en Algeciras, El Estrecho, es pionera en la aplicación de este tratamiento.

Beneficio del ozono en los animales La ozonoterapia con animales es un tratamiento de reciente aplicación en el sector veterinario y se incluye dentro del grupo de la medicina alternativa. No obstante, presenta un gran número de beneficios, por lo que cada vez más profesionales confían en esta técnica.

De acuerdo con los especialistas, el ozono tiene un efecto antioxidante, ya que produce una gran activación del sistema endógeno. Asimismo, tiene una gran capacidad para revitalizar y regenerar todos los tejidos.

El ozono también genera un potente efecto antiinflamatorio y analgésico, que puede ayudar a aliviar enfermedades. Esto se debe a la posibilidad de mejorar la circulación.

Otra potencialidad del ozono es que brinda protección a los animales frente a diferentes bacterias, hongos y virus. Ayuda a aumentar las defensas del organismo de las mascotas

Finalmente, la ozonoterapia es eficaz ante afecciones de tipo gastrointestinal. El ozono mejora en gran medida el tránsito y el funcionamiento del sistema digestivo de los animales de compañía.

Clínica recomendada para tratar a los animales Las familias que tienen la compañía de una mascota son conscientes de que los animales terminan por convertirse en un miembro más de la familia. Por esta razón, conseguir la mejor sanidad para las mascotas es fundamental para garantizar su bienestar.

En Algeciras, la clínica El Estrecho dispone de una dilatada experiencia en el tratamiento de animales y, especialmente, en la realización de la ozonoterapia. Además, también dispone de productos, como champú o gel para mascotas ozonizados. Es decir, el centro se mantiene constantemente actualizado sobre las novedades sanitarias que aparecen y las aplica con la máxima profesionalidad.

En el caso de que las mascotas presenten algún tipo de síntoma o patología, es recomendable acudir de inmediato al veterinario. Los profesionales de El Estrecho ofrecen atención personalizada para las mascotas y no solo proporcionan la asistencia sanitaria requerida, sino que posteriormente también recomiendan productos de calidad, óptimos para los animales, como medicamentos o suplementos nutricionales. En definitiva, El Estrecho muestra un fuerte compromiso con el cuidado y bienestar de las mascotas.

