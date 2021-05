Inma Alcántara y Marta Baro ofrecen las claves para emprender con éxito y sin desfallecer en el intento

Según Inma Alcántara -Neurocoach profesional- y Marta Baro -experta en Agile Growth-, una de las principales causas de que las personas que quieren emprender acaben dejando de lado sus sueños es que pierden demasiado tiempo, dinero y energía antes de lograr cumplirlos. Ahora, estas dos profesionales compartirán las claves para evitar que esto ocurra y alcanzar el éxito en 'Mente Empresaria', una formación por WhatsApp totalmente gratuita Inma Alcántara, Neurocoach profesional y personal, mentora y experta en estrés, autoestima y realización personal reconoce que “me formé para ejercer mi profesión pero no conseguía llevarla a mis clientes de forma efectiva y que tuvieran los resultados deseados. Así que me seguí formando en otras lides como herramientas, marketing y un -más o menos- largo etcétera. Conozco el sufrimiento, la impotencia y la frustración que puede llegar a causar tener algo que ofrecer al mundo y no saber cómo hacerlo, y gasté mucho tiempo, esfuerzo y dinero en diferentes mentores para que me llevaran a donde yo quería". En este camino, Alcántara encontró a Marta Baro, experta en Agile Growth "y que ya se ha convertido en una gran amiga -incluso en una hermana-, que me ayudó a poner todo en claro. Yo era su cliente ideal.”

En efecto, según Marta Baro, experta en Agile Grow y en Marketing Consciente, “Inma era mi cliente ideal tanto como yo el suyo. Necesitaba ese impulso emocional que ella me aportó. Durante muchos años trabajé en IBM y, tras comenzar mi andadura empresarial, tuve muchos obstáculos que aprender a esquivar". Ahora, cuenta, "Inma y yo nos unimos para que otras mujeres y otros hombres puedan conseguir lo mismo que nosotras sin tener que caerse tantas veces: ganando tiempo, haciéndolo más fácil, más rápido y sin perder dinero”.

Inma y Marta hablan de la importancia de sentirse acompañadas y guiadas; esa es, según ellas, la única forma de que una persona pueda poner en marcha un negocio con efectividad. Sin embargo, muchas personas tratan de hacerlo por su cuenta o recurren a mentores que, más que acompañar durante todo el recorrido, se limitan a dar lecciones como el que cuenta una receta, sin ver si se adapta o no a esa persona en concreto.

“Es por ello que queremos ayudar a que los futuros empresarios averigüen aquello que dificulta que su proyecto o negocio salga adelante, a que se conviertan en Líderes en sus negocios y a que desarrollen estos con los ingredientes más efectivos para conseguir el éxito empresarial. Para que, desde el conocimiento, tengan un negocio con alma y consigan los resultados que merecen”, dicen Inma y Marta.

Ahora, es posible comprobar que se pueden conseguir resultados sin perder tiempo, dinero ni energía a través de un entrenamiento gratuito vía WhatsApp al que han llamado MENTE EMPRESARIA, y que comenzará el próximo 16 de mayo. Durante 7 días de transformación, Inma y Marta acompañarán a todos aquellos emprendedores que quieran dar un giro a su vida y a su negocio, además de invitar a 6 grandes profesionales y mentores a que aporten sus conocimientos, reflexiones y experiencias a esta Formación Gratuita.

Más información en: https://www.almaempresaria.com/entrenamientogratuitomenteempresaria