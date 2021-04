¿Cuáles son los mejores microondas de este 2021? por Microondas.me Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 16:07 h (CET) Sin duda alguna, uno de los elementos que más se utilizan a lo largo de la semana es el microondas. Y es que sus diversas funcionalidades permiten ahorrarse una gran cantidad de tiempo utilizando un menor número de utensilios: descongelar, calentar, función grill, etc. Las ventajas son inmensas y las novedades están por llegar. ¿Quién puede imaginar un microondas compatible con dispositivos de voz o un microondas que enfríe? El antiguo microondas de casa está empezando a fallar o simplemente se quiere uno con nuevas funcionalidades, quizás más completo. ¿Por dónde empezar? ¿Qué marcas son las más acertadas? ¿Qué precio es el medio? Los microondas mejor valorados de este 2021 en Amazon son los siguientes:

Candy CMXG 30DS: Con el paso del tiempo, Candy ha ido escalando poco a poco y cada vez atrae un mayor interés. Este microondas ofrece una app con la que configurar los diferentes programas y con la que observar diferentes consejos a seguir con el microondas. Samsung MG28F303TAK/EC: una de las curiosidades de este microondas es su interior hecho en cerámica, que permite una limpieza sencilla. Su función desodorización es muy útil si se han cocinado alimentos con un olor fuerte o si se ha formado humo en el interior. Orbegozo MI 2115: este microondas de 20 litros de capacidad tiene seis niveles de funcionamiento. Si bien no ofrece características especiales como los anteriores, su precio es bastante más asequible. Cecotec Microondas Proclean 3010: ¿lo mejor de este microondas? Su interior Ready2Clean que repele la suciedad, por lo que su limpieza es más sencilla. Otra ventaja es su tecnología 3DWave con un sistema de ondas que consigue envolver los alimentos por completo. Por su precio, parece una buena opción. Taurus Microondas FastWave 20: este microondas cuenta con la cómoda funcionalidad de autolimpieza que facilita la limpieza del producto. Por otro lado, su tecnología smartheat asegura un calentamiento más rápido de forma homogénea gracias a sus ondas FastWave. Son diferentes las marcas que poco a poco van marcando la diferencia, pudiéndose ver una clara predilección hacia marcas más económicas con similares funcionalidades. Asimismo, tecnologías como FastWave, que permite una cocción completa de los alimentos, y los diferentes programas disponibles, son un plus para el comprador. También, aunque parezca un tema menos importante, las compras y las recomendaciones generales se acercan más hacia microondas de colores diferentes al microondas blanco tradicional, optándose más por tonos metalizados e incluso negros.

Lejos queda todavía la generalización de microondas que admitan funcionalidades como la programación o la ordenación por voz gracias a dispositivos como Google Home o Alexa, así como la existencia de microondas que permitan que un alimento se enfríe en cuestión de segundos. Son productos que, si bien ya se han inventado, todavía no han encontrado una apertura en el mercado actual.

A pesar de que se observan tendencias claras, esto no quiere decir que no se deba realizar una investigación sobre los diferentes microondas a la hora de adquirir uno, sino que estos puntos han de utilizarse como mera guía sobre los diferentes electrodomésticos que han obtenido mejores valoraciones durante este 2021.

