Adecco Audiovisual contratará 500 figurantes para el rodaje de una película en Bilbao

viernes, 30 de abril de 2021, 16:11 h (CET) Por las características del proyecto se buscan perfiles, hombres y mujeres indistintamente, de todas las edades, desde los 16 hasta los 70 años Entre los próximos 10 y 31 de mayo, en Bilbao, se rodará un largometraje para la que se están buscando 500 extras. El proyecto será una comedia de tintes gastronómicos ambientada en distintas zonas de la ciudad y en localizaciones diversas como un restaurante de lujo, el mercado, y plazas y calles del casco antiguo de la ciudad.

Se buscan diferentes perfiles, hombres y mujeres indistintamente, de todas las edades, desde los 16 hasta los 70 años, para recrear las distintas escenas: comensales del restaurante con look elegante y distinguido, camareros, clientes del mercado, oficinistas, etc. incluso se buscan un doble del Rey Emérito y otro para Corinna Larsen.

Por las características del proyecto, ya que son jornadas independientes y con horarios que pueden variar de día y en ocasiones noches, y también por la situación sanitaria actual y los posibles cierres perimetrales, es recomendable que los interesados residan en Bilbao y alrededores.

Las personas que quieran acceder a la oferta deberán tener disponibilidad total para trabajar entre los días 10 y 31 de mayo durante la jornada de grabación en la que sean elegidos que les serían informados previamente para que puedan organizarse.

Antes de las contrataciones (que pueden ser de un día o dos, ya que los perfiles son muy variados y son jornadas independientes) Adecco formará e informará a todos aquellos seleccionados en Prevención de Riesgos Laborales y gestionará la documentación necesaria para realizar el contrato de trabajo, dentro del Convenio de Figuración actual en régimen de artistas, y tramitación de salvoconductos cuando fuera necesario.

Además, para asegurar con el cumplimento de las medidas sanitarias y siguiendo los protocolos de rodaje la productora realizará un test de antígenos a todos aquellos seleccionados para de esta manera minimizar los riesgos existentes frente a la COVID-19, creando un entorno de trabajo seguro que permita disfrutar más aun de esta experiencia dentro del sector audiovisual.

La preselección se realiza en colaboración con la agencia Carmen Romero Figuración y todos los interesados pueden inscribirse en el siguiente link:

https://app.castingdirectortools.com/casting/1606cacce3c755

