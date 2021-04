Atos y el Instituto Nacional Francés de Investigación en Ciencia y Tecnología digital firman un acuerdo Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 14:35 h (CET) Atos e Inria, el instituto nacional francés de investigación en ciencia y tecnología digital, han firmado un acuerdo de colaboración estratégica en materia de investigación e innovación. Este acuerdo se inscribe en una voluntad común de hacermás cercanas la industria y la investigación, de enriquecer los trabajos de investigación con casos de uso concretos y de responder así mejor a las cuestiones clave del mañana desarrollando nuevas soluciones que se traduzcan en ofertas de mercado Atos e Inria han identificado de manera conjunta las áreas de investigación, desarrollo, experimentación y experiencia; y colaborarán en seis áreas:

- Descarbonización: ecodiseño y funcionamiento ecológico de los centros de datos, aplicaciones "verdes", soluciones informáticas de apoyo al desarrollo sostenible ("IT for green").

- Computación de alto rendimiento: en un contexto de creciente complejidad y diversidad de las tecnologías informáticas, los trabajos tendrán como objetivo mejorar la ejecución y supervisión de las aplicaciones - integrando el aprendizaje automático - así como mejorar la optimización de las comunicaciones, todo ello con vistas a reducir el consumo de energía.

- Climatología: mejora de los sistemas de predicción numérica para la climatología, reducción de los costes computacionales asociados y de la huella energética de las simulaciones numéricas.

- Computación cuántica: investigación sobre lenguajes de programación de alto nivel y códigos de corrección de errores para la computación cuántica a gran escala (LSQ).

- Ciberseguridad: desarrollo de capacidades criptográficas, incluido el diseño de algoritmos post-cuánticos resistentes a determinados tipos de ciberataques, la generación de amenazas y la seguridad de los sistemas en entornos restringidos.

- Inteligencia Artificial: trabajar en el aprendizaje por refuerzo, en particular para consolidar las capacidades de Atos en Inteligencia Artificial para la Defensa, con el fin de ayudar en la realización de operaciones sobre el terreno.

Para Atos, el objetivo será integrar en sus soluciones las aplicaciones concretas de los resultados de la investigación conjunta. Para Inria, significará el acceso a los temas clave de la investigación, ya que se relacionan con los retos de las aplicaciones a gran escala y los problemas industriales.

"Estoy encantado con esta asociación estratégica que formaliza nuestra fructífera relación con Inria y la establece a largo plazo. Este marco aumentará la visibilidad del trabajo de investigación en toda nuestra organización y difundirá mejor las contribuciones de cada proyecto. Forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo de asociaciones institucionales en todo el mundo, cuyo objetivo es estructurar y profundizar la relación de Atos con el mundo de la investigación", afirma Elie Girard, CEO de Atos.

"Este ambicioso acuerdo con Atos nos permitirá reforzar conjuntamente nuestro impacto. Está en consonancia con la política de Inria de establecer asociaciones estratégicas para acelerar la construcción del liderazgo científico, tecnológico e industrial de Francia, que está comprometida con la dinámica europea, en y a través de la tecnología digital. Trabajando juntos en campos importantes como la tecnología digital sostenible, la computación cuántica, la HPC y la IA, contribuiremos a nuestra soberanía tecnológica", afirma Bruno Sportisse, presidente y Director General de Inria.

Atos e Inria pueden responder conjuntamente a convocatorias nacionales, europeas o internacionales de proyectos de investigación; dirigir tesis CIFRE; o consolidar equipos de investigación conjuntos.

El trabajo de Atos e Inria en el marco de esta asociación será supervisado por un comité directivo conjunto que fijará las directrices generales en materia de investigación e innovación.

