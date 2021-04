La mascarilla definitiva para combatir el maskné vale menos de 5€ y es de Mercadona Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 14:27 h (CET) Bubble Mask & Scrub es un indispensable en la rutina de belleza para frenar granitos e impurezas. La cadena líder de supermercados sigue apostando por cosmética de lujo a un precio asequible. Contiene extracto de Dragon’s Blood, un ingrediente 20 veces más potente que la vitamina C ¿Lo último en limpieza facial? Burbujas. Bubble Mask & Scrub es una mascarilla facial limpiadora y exfoliante a incluir desde hoy mismo en la rutina de belleza una o dos veces por semana para vencer al maskné de una vez por todas. Gracias a los microorganismos oxigenantes que contiene, limpia y repara la piel dejándola lisa e iluminada. Es de la línea Deliplus y se puede encontrar en Mercadona por tan sólo 4,50€.

Y es que la cosmética de lujo es cada vez más económica y cercana al gran público. De hecho, en la actualidad hay marcas premium que ofrecen al mercado el mismo producto con el mismo principio activo y fórmula a 60€ de PVPR. Bubble Mask está elaborada con perlita, un mineral natural que retira suciedad, células muertas e impurezas de la piel gracias al gran poder exfoliante y además limpia la piel en profundidad.

Bubble Mask & Scrub de Deliplus es ideal para todo tipo de pieles, pero sobre todo para las más fatigadas y apagadas ya que las recupera aportando luminosidad. Contiene extracto de Dragon’s Blood, resina de un árbol del Amazonas comúnmente conocido como Sangre de Dragon, que gracias a sus moléculas de alto poder antioxidante ayudan a regenerar la piel. Además, es un componente 20 veces más potente que la vitamina C.

El uso de la mascarilla provoca un taponamiento de la zona inferior de la cara lo cual genera un aumento de la temperatura debido al aire cálido retenido de forma continua de la boca sobre el rostro. Todo esto hace que aumente la sudoración apareciendo granitos tipo acné, enrojecimiento o volviéndose una piel más grasa. Esto es llamado maskné y para combatirlo es muy importante confiar en productos de calidad.

¿Cómo se aplica? Sobre la piel recién lavada y seca haciendo masajes circulares evitando el contorno de ojos. De este modo los microorganismos oxigenantes que contiene el producto actúan formando una capa de espuma proporcionando un ligero efecto cosquilleo en la piel. Hay que dejarla actuar y una vez desaparezca aplicar agua tibia, realizando otro masaje para finalizar lavando la cara con agua fría.

