Las ventajas de casarse en otoño e invierno. Por WEDDING PLANNER BARCELONA Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 13:45 h (CET) Toda época es buena para casarse si hay amor y comprensión en la pareja, y si la elección hace felices a ambos Por supuesto, depende mucho del carácter de la pareja, de su forma de concebir ese día tan especial, del lugar en el que vivan, etc. Pero las tendencias de las bodas este año apuestan por estaciones, hasta ahora menos populares, como son el otoño y el invierno.

Wedding Planner Barcelona ofrece algunos consejos sobre las ventajas de las bodas en otoño e invierno

Boda en otoño

La mayoría de las personas nunca organizarían una boda en otoño, ya que se tiende a pensar que el otoño no es una temporada alegre, como la primavera y el verano.

En realidad, el otoño es una estación de colores cálidos y, por tanto, una boda en otoño es muy sugerente. El paisaje en los meses de otoño se tiñe de marrón, naranja, oro y rojo.

En el aire se siente el aroma de la vendimia, el olor del heno y las castañas, todo ello creando un ambiente cálido y romántico adecuado para cualquier tipo de boda.

Ubicación para una boda en otoño

En el interior de un elegante salón de un hermoso y pintoresco castillo o en el interior de una antigua y encantadora villa en el campo, son los lugares más adecuados para organizar una boda durante los meses de otoño.

Por supuesto, no se recomienda organizar una boda en espacios abiertos, no sólo por las gélidas temperaturas sino también por el riesgo de lluvias repentinas y ráfagas de viento.

En cualquier caso, si se desea dejar que los invitados admiren los colores y el pintoresco paisaje otoñal, la mejor solución es organizar un aperitivo al aire libre bajo un característico cenador, y luego trasladarse a un lugar interior para comer o cenar.

Menús y decoraciones de otoño

En la decoración de una boda, incluso en la vajilla y en las mesas en otoño, se deben notar todos los colores de esta estación, los centros de mesa se pueden hacer con setas, castañas, piñas, racimos de uvas y velas doradas.

Además, las piñas, los rizos de castaño o las hojas de naranjo son perfectos como tarjetas de lugar característicos, ayudando a dar a la mesa ese aspecto ligeramente rústico típico de la estación otoñal.

En los platos del menú, el protagonista sólo puede ser el chocolate (después de que se dejara de lado en los meses de verano por el calor), se pueden preparar platos elaborados con chocolate (muy sabrosos, refinados y deliciosos) o con castañas y trufas, una tarta nupcial rellena de chocolate (con leche, negro o blanco) e incluso pasteles y tartas de chocolate, que se ofrecerán en el buffet de postres y luego no pueden faltar las almendras garrapiñadas, de chocolate por supuesto, que acompañan a los recuerdos de boda.

El detalle de boda ideal, en una boda en otoño, para regalar a los invitados es una botella de vino nuevo, o puedes elegir un pisapapeles con forma de uva o un abrebotellas de plata.

Maquillaje, vestido de novia y peinado para bodas de otoño

Organizar una boda en otoño, tiene además otra ventaja: el peinado y el maquillaje duran más que en los calurosos y bochornosos meses de verano, gracias al clima fresco de los meses de otoño.

Además, las novias tienen la posibilidad de adornar su vestido con detalles y tonos de rosa antiguo o dorado, estos detalles se pueden retomar en el peinado y por supuesto en el ramo.

Se recomienda llevar, durante la temporada de otoño, un vestido de novia clásico con encaje y tul. Los guantes ligeros, los cubre hombros y los chales pueden combinarse con el vestido.

Boda en otoño = bajo coste

Un aspecto que no hay que subestimar es que una boda en otoño es, sin duda, considerablemente más barata que una boda celebrada en otras estaciones como la primavera y el verano (siempre las más populares).

Esto se debe al hecho de que muchos lugares para bodas y todos los servicios que hay alrededor, como restaurantes, servicios de catering, músicos, fotógrafos y floristas suelen hacer precios más bajos durante la temporada de otoño, teniendo en cuenta que todavía hay pocas parejas que eligen casarse en los meses que van de octubre a mediados de diciembre.

Además, en este periodo, se hacen rebajas y descuentos para atraer a los clientes potenciales y hacer que las parejas que quieren casarse, elijan organizar su boda en otoño, esta estación mágica y pintoresca.

Boda en invierno

Los meses de invierno, es decir, de diciembre a febrero, son meses poco habituales para organizar una boda, los días son cortos, puede llover en cualquier momento, hay riesgo de nevadas y hace mucho frío.

Además, a la hora de elegir la fecha hay que tener en cuenta los días festivos, ya que la iglesia no suele celebrar bodas en días festivos.

Sin embargo, las bodas en invierno van en aumento. Tal vez porque se consideran una estación con aspectos mágicos y surrealistas, sobre todo si se organiza la boda durante las vacaciones de Navidad, o tal vez porque la nieve ayuda a crear hermosos paisajes, o porque en estos meses de frío es más agradable estar rodeado del calor de amigos y familiares.

Vestido de novia para una boda en invierno

El vestido de novia ideal, para una mujer que ha decidido casarse en los meses de invierno, es de lana o terciopelo y tiene inserciones de seda (como todo el mundo sabe la seda tiene la propiedad de ser cálida en invierno y fresca en verano), sobre el vestido se puede llevar un bonito abrigo del mismo color o un cubre hombros de piel envolvente (mejor aún si la piel es ecológica), también se pueden llevar guantes blancos largos y un sombrero naturalmente a juego con el vestido.

Recepción y fotos de la boda de invierno

La recepción de una boda en invierno, necesariamente debe organizarse en lugares cálidos, lo ideal sería una sala, donde hay una chimenea, dando un ambiente acogedor.

Muy romántico es también admirar un hermoso paisaje nevado, desde una terraza cubierta.

La sesión de fotos puede realizarse en diferentes escenarios, por ejemplo, en el interior de una característica cabaña o chalet de montaña, o en el exterior, con la novia envuelta en la nieve como si fuera la reina de las nieves.

Si, por el contrario, la boda se celebra durante el periodo navideño, lo ideal es hacer las fotos entre regalos y adornos navideños, incluido un majestuoso árbol de Navidad.

Ventajas de casarse en los meses de invierno

Al contrario de lo que la gente piensa, organizar una boda en invierno tiene muchas ventajas: en primer lugar, toda la organización de la boda lleva menos tiempo (es más fácil reservar el restaurante elegido y la iglesia preferida, sin arriesgarse a que ya estén reservados).

También requiere menos dinero, ya que en esta época todavía hay poca demanda y, por tanto, los restaurantes, fotógrafos, floristas, etc., acostumbran a hacer precios ventajosos, en comparación con una boda en verano, para aumentar la demanda.

Otra ventaja, concierne a las novias, durante los meses de invierno, el maquillaje y el peinado tendrán sin duda una mayor fijación y aguante durante todo el día.

Regalos en la boda de invierno

Para aquellos que deciden organizar una boda en invierno, deben elegir los recuerdos de boda en el tema y el estilo no sólo con la boda, sino también con la temporada.

Los recuerdos de boda ideales son los de cristal, tal vez en forma de gota o de copo de nieve.

Otra solución puede ser regalar a los invitados, utensilios de porcelana o cerámica, estrictamente blancos.

Por último, si la boda está cerca de las fiestas navideñas, las almendras garrapiñadas pueden colocarse en bonitas bolas de Navidad, quizá de cristal.

Luna de miel de invierno

Para aquellos que eligen celebrar la boda en invierno, no hay nada mejor que pasar la luna de miel en un país cálido, saliendo en los meses de invierno, a destinos exóticos, de hecho, es menos costoso y también da la oportunidad de alejarse por un tiempo 'del frío.

Para las parejas que adoran el ambiente invernal y el paisaje nevado, el destino ideal es la montaña, donde podrán alojarse en una cabaña y tomar chocolate caliente frente a una chimenea.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 3 de cada 4 empresas españolas ven inviable la jornada laboral de 4 días Un 44% de los españoles no disfruta de un sueño reparador debido a la pandemia, según un estudio reciente de Cigna Adecco Audiovisual contratará 500 figurantes para el rodaje de una película en Bilbao ¿Cuáles son los mejores microondas de este 2021? por Microondas.me GMEDIA da las claves para aumentar las ventas de un ecommerce