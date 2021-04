Primera "Maratón del Empleo Virtual" de Fundación Adecco Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 13:48 h (CET) Durante el mes de mayo, la Fundación Adecco va a incentivar a las empresas para que cuenten con las personas en riesgo de exclusión a la hora de cubrir sus vacantes. Estas ofertas se difundirán entre los beneficiarios de la Fundación y se va a ofrecer ayuda y orientación mediante webinars y talleres, con consejos y pautas estratégicas que apoyen a los demandantes de empleo con más dificultades. Toda la información en maratonempleo.org El próximo 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. En un marco tan señalado, la Fundación Adecco impulsará su primera “Maratón del Empleo virtual”, que se desarrollará durante todo el mes de mayo, con el objetivo de generar el máximo número de oportunidades laborales para las personas más afectadas por la crisis económica de la COVID-19.

En el último año, la pandemia ha disparado el desempleo en 527 900 demandantes, incrementándose la tasa de paro por primera vez desde 2012 y alcanzando el 16,2%. Asimismo, 743 628 trabajadores continúan en ERTE y 1,3 millones de parados ya no cobran prestación.

A la luz de estos datos, no cabe duda de que la tasa de pobreza y/o exclusión en España, que antes de la pandemia alcanzaba un 26,1% (informe AROPE, EAPN) sufrirá un ascenso inevitable, debido a las dificultades económicas crecientes que se ciernen sobre cada vez más familias. Oxfam Intermón estima que la pobreza podría aumentar en España en 1,1 millón de personas, debido a la actual crisis.

Como datos señalados, cerca de 100 000 mayores de 55 años han perdido su empleo durante el último año y la contratación de personas con discapacidad ha descendido un 7,7% en el primer trimestre de 2021.

De hecho, la Fundación Adecco ha registrado un aumento del 14% en las personas inscritas en su portal de empleo en 2020, todas ellas en situación de vulnerabilidad por diferentes circunstancias.

Reclutar el máximo número de ofertas de empleo

Acelerar la inclusión laboral de las personas más vulnerables resulta clave para luchar contra la expansión de la pobreza y la exclusión en España.

Por ello, el objetivo de esta Maratón es estimular a las empresas para que cuenten con las personas en riesgo de exclusión a la hora de cubrir sus vacantes, generando así el máximo número de empleos para las personas que más lo necesitan en estos momentos.

Durante todo el mes de mayo, la Fundación Adecco intensificará su labor de sensibilización en las empresas, haciendo un llamamiento para que le deriven sus ofertas de empleo y difundiéndolas entre aquellos que más lo necesitan: personas con discapacidad, mayores de 45 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión.

Paralelamente a esta recepción de ofertas, la Fundación Adecco ayudará a sus beneficiarios a superar los procesos de selección, a través de recursos clave para mejorar su candidatura y que les permitan ocupar dichas vacantes. En esta línea, se desarrollarán webinars (talleres formativos online) diarios en los que se proporcionarán consejos y pautas estratégicas para apoyar a los demandantes de empleo con más dificultades en su proceso de inclusión laboral. En estos talleres se abordará el ciclo de búsqueda de empleo de manera integral, contemplando la propia definición del objetivo profesional, la correcta elaboración del currículum, la búsqueda de empleo en Redes sociales o las video entrevistas de trabajo.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “las empresas son un agente fundamental para hacer frente a la situación actual que estamos viviendo, ya que el empleo se ha convertido en el activo social determinante para superar la crisis social post-covid. De esta manera queremos invitar a las empresas a ser protagonistas en el apoyo a los más vulnerables de la sociedad. Solo mediante el empleo podemos ayudar a millones de familias en España”.

Una carrera de fondo con el empleo como meta

“Utilizamos la palabra maratón porque la metáfora deportiva refleja muy bien el trabajo que realizaremos durante este mes de mayo: una auténtica carrera de fondo en la que fortaleceremos nuestra labor de intermediación entre empresas y personas en riesgo de exclusión, con el objetivo de conectar sus necesidades y generar oportunidades laborales sostenibles en el tiempo”- destaca Begoña Bravo, responsable del Plan de integración de la Fundación Adecco.

Además, Bravo añade que: “el empleo se ha convertido en una necesidad apremiante para las personas que ya afrontaban dificultades de inserción laboral antes de la pandemia. En muchos casos, han agotado todas sus prestaciones y carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, por lo que afrontan una situación crítica. Esta ausencia de recursos penaliza su búsqueda de empleo y se ven inmersos en una espiral de exclusión de difícil salida”.

Por otra parte, Bravo añade que: “al aumentar la demanda de empleo, las personas en riesgo de exclusión compiten por un puesto de trabajo con muchos más candidatos. Si las empresas no aplican criterios inclusivos y sin etiquetas, todos ellos corren el riesgo de quedarse fuera y cronificar su exclusión y/o pobreza”.

Todas las ofertas de trabajo se publicarán en el portal de empleo de la Fundación Adecco: www.fundacionadecco.org

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

