AleaSoft: ¿Qué se necesita para que todo lo que pueda ser smart, sea smart en el sector de la energía?

viernes, 30 de abril de 2021, 13:56 h (CET) Las tecnologías smart van a estar presentes en todos los avances tecnológicos de las próximas décadas. El sector de la energía no va a ser una excepción y estas tecnologías van a ser necesarias en un futuro renovable y descarbonizado. Pero datos no es sinónimo de conocimiento. Para extraer conocimiento e inteligencia de los datos son necesarias, y van a serlo aun más en el futuro, las metodologías de análisis y previsiones de base científica, que proporcionen resultados coherentes y confiables El futuro siempre promete ser más inteligente que el presente. En los últimos años se ha visto cómo smart se convertía en el prefijo de cualquier tecnología que se espera que contribuya a un futuro mejor y más eficiente y productivo. Aunque muchas veces se usa simplemente como reclamo publicitario.

El concepto de tecnología smart se basa en la recopilación de gran cantidad de datos a través de una gran cantidad de dispositivos que pueden compartir estos datos gracias a la interconexión masiva de todos ellos a internet. Debido a la disponibilidad de toda esa enorme cantidad de información, se supone que los dispositivos podrán tomar decisiones más fundamentadas para actuar de manera más inteligente y eficiente.

Si bien la recopilación de la información se hace habitualmente de manera descentralizada a partir de muchos dispositivos inteligentes, el análisis de esa información y la toma de decisiones se hace de forma centralizada, propagando esos resultados hacia los dispositivos encargados de llevar a cabo las tareas “inteligentes”.

Las tecnologías smart están en la base de la digitalización. Son las tecnologías que permiten recoger y tener disponible toda la información que permite la toma de mejores decisiones. El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) o las tecnologías blockchain son todas ellas, junto con las tecnologías smart, herramientas para esta digitalización necesaria en la sociedad del conocimiento.

Las tecnologías smart en el sector de la energía

Las tecnologías smart tienen mucho potencial en un sector como el de la electricidad. Estas tecnologías pueden suponer una solución a algunos de los grandes retos a los que se enfrenta el sector eléctrico en los próximos años. Entre estos retos se encuentran la integración masiva de las energías renovables, la introducción del almacenamiento de energía en forma de baterías o de hidrógeno verde, la adopción del autoconsumo y la producción distribuida.

Todos estos retos tienen un requerimiento común: la necesidad de disponer de muchos datos y en tiempo real, para poder gestionar adecuadamente las redes de transporte y distribución de electricidad. Toda esta información va a ser necesaria para poder predecir en tiempo real tanto la producción renovable, el consumo, la autoproducción, etc. En cada momento será necesario predecir lo que ocurrirá en el siguiente instante, para poder gestionar la energía almacenada, las centrales de respaldo o la respuesta de la demanda flexible.

Así, finalmente, todo se basa en disponer de la máxima cantidad de información para tomar decisiones en el muy corto plazo, pero también en el medio y largo plazo, para la toma de decisiones informadas y responsables sobre las mejoras e inversiones necesarias para el futuro. Para gestionar toda esta cantidad de datos y generar las previsiones, cada vez están tomando más importancia las metodologías de previsiones que incorporan la inteligencia artificial, como son los modelos Alea, una metodología híbrida desarrollada por AleaSoft para las previsiones para el sector de la energía y que es capaz de trabajar con grandes cantidades de datos en el ámbito del Big Data.

Estas necesidades futuras, pero no tan lejanas, no han cogido por sorpresa al sector eléctrico, que ya lleva tiempo hablando de contadores inteligentes, que ya están presentes en prácticamente todos los hogares, redes inteligentes (smartgrids) e incluso ciudades inteligentes (smartcities), un concepto que va más allá de la gestión de la energía y que abarca la mejora de la eficiencia en todos los aspectos de un conjunto de personas compartiendo espacio y servicios en un espacio urbano.

La importancia de disponer información actualizada

Como se ha visto, la importancia de disponer de la información necesaria y actualizada es primordial para el análisis y la toma de decisiones de manera informada y responsable. La plataforma de datos online de AleaSoft, AleaApp, es una herramienta orientada a ese objetivo de proporcionar la mayor cantidad de información a los profesionales del sector de la energía y la capacidad de analizarla para extraer el conocimiento que permita una profunda comprensión del comportamiento de los mercados de energía en Europa.

Los datos en la plataforma se actualizan frecuentemente y regularmente se va ampliando la cantidad de variables disponibles para visualizar y analizar. En un taller online realizado el pasado mes de marzo, AleaSoft mostró las funcionalidades de la plataforma.

En ese mismo ámbito, AleaSoft realizará un nuevo webinar el próximo jueves 13 de mayo dirigido a empresas interesadas en previsiones en el sector de la energía. Además del habitual resumen de la evolución y perspectivas de los mercados de energía, se analizará cómo los mercados europeos se encuentran actualmente inmersos en el proceso de transición energética. En este contexto, las previsiones de precios de largo plazo son fundamentales a la hora de conseguir financiación, ya sea mediante PPA, subastas o en proyectos pure merchant. Se puede solicitar la invitación al webinar en el siguiente enlace.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/necesita-todo-smart-sector-energia/

