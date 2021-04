Jens Schüler es nombrado nuevo CEO de la división Automotive Aftermarket Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 13:32 h (CET) Michael Söding se jubilará a finales de año tras 20 años en Schaeffler. Söding estableció y desarrolló con éxito la división Automotive Aftermarket hasta convertirla en líder del mercado mundial. Jens Schüler aporta amplia experiencia internacional en los campos de estrategia, ventas y marketing, así como del ámbito de la digitalización Durante una reunión extraordinaria, la Junta de Supervisión de Schaeffler AG ha acordado el nombramiento de Jens Schüler (46 años) como nuevo CEO de la división Automotive Aftermarket con efecto a partir del 1 de enero de 2022. Sucederá a Michael Söding (59 años), que se jubilará a finales de año a petición propia después de trabajar para Schaeffler durante 20 años. La división Automotive Aftermarket generó un volumen de negocios de 1.640 millones de euros en 2020. La división cuenta con alrededor de 1.700 empleados.

Michael Söding estudió ingeniería industrial y comenzó su carrera en un reconocido fabricante de neumáticos en 1989. Tras ocupar diversos puestos en el sector del aftermarket, se incorporó al Grupo Schaeffler en 2002, donde inicialmente asumió funciones directivas en las áreas de ventas y marketing. De 2009 a 2017, fue responsable del negocio de recambios de Schaeffler a nivel mundial. Con el establecimiento de Automotive Aftermarket como tercera división de la empresa con funciones en el Comité de Dirección en 2018, Söding fue nombrado miembro del Comité de Dirección de Schaeffler AG. Es miembro de importantes asociaciones nacionales e internacionales, por ejemplo, es presidente de la asociación sectorial AAMPACT y cofundador de varias iniciativas sectoriales, como TecAlliance GmbH y Caruso GmbH.

Michael Söding afirma: "Schaeffler Automotive Aftermarket se ha convertido en un líder de mercado global y contribuye con gran éxito a los resultados de Schaeffler AG. La necesidad sin precedentes de transformación hacia modelos de negocio basados en los datos, la digitalización y una mejor experiencia de los clientes significa que ahora es el momento idóneo para pasar el testigo a la siguiente generación".

Con el nombramiento de Jens Schüler, asumirá el papel de CEO Automotive Aftermarket un sucesor que cuenta con muchos años de experiencia en los campos de estrategia, ventas y marketing, así como en el ámbito de la digitalización, y que aporta muchos años de experiencia internacional.

Jens Schüler se incorporó a Schaeffler directamente tras finalizar sus estudios universitarios de Economía en 2003. Empezó su carrera como asistente del presidente y CEO de Schaeffler Automotive Aftermarket. En los años siguientes, se centró en el negocio del aftermarket incluyendo la planificación estratégica antes de asumir puestos de dirección en la región Américas, inicialmente como President Automotive Aftermarket North America en 2011 y luego como President Automotive Aftermarket Schaeffler Americas desde 2014. Desde 2018, el señor Schüler es responsable de Global Sales y Marketing en la división Automotive Aftermarket.

"Michael Söding es un experto reconocido y muy bien relacionado en el sector que durante sus 20 años de trabajo en Schaeffler ha contribuido de forma decisiva a la configuración de la división Automotive Aftermarket y la ha desarrollado hasta convertirla en un pilar importante del Grupo Schaeffler. Merece un agradecimiento especial por este logro. Aunque lamentamos su decisión de iniciar su merecida jubilación, le deseamos lo mejor en el futuro. Me complace enormemente que hayamos nombrado al señor Schüler como sucesor muy bien cualificado de nuestras propias filas y que hayamos podido tomar una decisión sobre el sucesor para liderar la división Automotive Aftermarket en una etapa temprana. Le deseo mucho éxito en los desafíos que tiene por delante", ha afirmado Georg F. W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.300 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pymes de salud con facturación de 600k euros lideran la inversión de publicidad según Mediashark Curso estrategias de marketing digital para emprendedores impartido por Gilberto Ripio Schaeffler recibe el premio "Red Dot Design Award" en dos categorías con OPTIME Verisk es elegida como una de las mejores empresas para trabajar en España en 2021 AleaSoft: ¿Qué se necesita para que todo lo que pueda ser smart, sea smart en el sector de la energía?