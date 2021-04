FSIE Madrid exige ayudas al Gobierno para los trabajadores de Educación Infantil Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 13:32 h (CET) Los profesionales de infantil que trabajan en el ciclo correspondiente de 0 a 3 años son los que están mayor número de veces enfermos Las patronales han aceptado incrementar el salario de las educadoras y proponen una subida de 10€ en las tablas salariales de septiembre del 2021 a julio del 2022. FSIE Madrid pide “un reconocimiento explícito de la diferenciación salarial de las educadoras para que no vuelva a suceder que la subida del SMI elimine este diferencial”. Un estudio del sindicato madrileño señala que el dolor de espalda, la gripe o la afonía son las tres enfermedades que más padecen los trabajadores de Educación Infantil.

El sindicato FSIE Madrid considera que el sector de la Enseñanza Infantil es el más “castigado”. El pasado miércoles, 21 de abril, FSIE celebraba una nueva Mesa Negociadora del Convenio de Infantil, junto con el resto de los sindicatos y patronales, para retomar la negociación que iniciara el sindicato de enseñanza y atención a la discapacidad sobre la actualización de las tablas del 2019 y 2020 al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Tal y como informa FSIE Madrid, esta negociación “ya empezó en la Mesa del 5 de octubre cuando el sindicato planteó la necesidad de negociar las tablas dado que el Gobierno había aprobado un SMI superior a algunos de los salarios que aparecen en las tablas”.

“Las patronales se han negado a reconocer que las educadoras deban cobrar por encima del SMI a pesar de su mayor responsabilidad y formación”, señalan. Finalmente, y “tras 6 reuniones de Mesa y un largo proceso de negociación, las patronales han aceptado incrementar el salario de las educadoras y proponen una subida de 10€ para las educadoras en las tablas salariales de septiembre del 2021 a julio del 2022”.

Desde FSIE y el resto de las organizaciones sindicales, “hemos defendido que se debe hacer un reconocimiento explícito de la diferenciación salarial de las educadoras para que no vuelva a suceder que la subida del SMI elimine este diferencial. También hemos planteado un calendario para negociar esa subida y la de los años posteriores”.

Tal y como indica FSIE Madrid a través del presente comunicado de prensa, y con motivo del Día del Trabajador y Trabajadora, “visualizamos la situación dramática del sector y exigimos ayudas” al Gobierno para estos profesionales.

Enfermedades profesionales en el sector de la educación infantil

Según datos extraídos de un estudio realizado por FSIE Madrid, sobre enfermedades profesionales en el sector de educación infantil, la población de trabajadores en el sector de educación infantil en la Comunidad de Madrid es bastante joven, su edad oscila entre los 20 y 40 años, y de éstos, el 96% son mujeres.

Las enfermedades que padecen los trabajadores de Educación Infantil con mayor frecuencia son el dolor de espalda (73,69%), la gripe (64,7%), la afonía (64,2%) y los procesos gastrointestinales (61,6%). En el lado opuesto porcentual se haya la varicela (3,6%), la hernia (5,1%), la depresión (6,7%) y los procesos otorrinos (14%).

Asimismo, los profesionales que trabajan en el ciclo correspondiente de 0 a 3 años son los que están mayor número de veces enfermos con afonías, ciática, dolores de espalda, tendinitis, dolores de brazos, procesos gastrointestinales y conjuntivitis. Los resultados de este estudio indican que nódulos y alergias tienen relación positiva con los trabajadores de la etapa de 3 a 6 años.

