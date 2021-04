Megafifa: el evento que conecta el mundo del fútbol y los eSports a través del videomarcador del José Zorrilla Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 13:36 h (CET) Herbalife Nutrition, patrocinador del Real Valladolid CF, organiza la primera competición de FIFA disputada en un videomarcador de un estadio Si algo tienen en común el mundo del fútbol y de los eSports es la gran cantidad de adeptos que mueven por la emoción que se vive en los partidos. Competiciones como LaLiga o la Champions League, en el caso del fútbol tradicional, o League of Legends, para la modalidad electrónica, son unos de los reclamos con mayor protagonismo de este deporte. Además, el auge de los eSports ha provocado que ambos mundos, el real y el virtual, crucen sus caminos y se enfrenten en eventos como la eLaLiga o VFO (Virtual Football Organization, por sus siglas en inglés), hasta ahora disputados en recintos destinados para ello.

Los estadios, que esperan inquietos poder volver a rugir con miles de aficionados en su interior, son una pieza fundamental de este deporte. Herbalife Nutrition, consciente de ello, ha diseñado junto con el Real Valladolid CF el Megafifa, un evento virtual innovador que permite por primera vez jugar un partido de FIFA en un videomarcador de un estadio de fútbol. En esta ocasión, la pantalla del José Zorrilla ha retransmitido el encuentro disputado entre el jugador del equipo de eSports del Real Valladolid CF, Pucela los Zorros, y líder actual de la tabla, Neat; Kike Pérez, jugador del Real Valladolid CF, Juan Arroita, periodista y presentador, y Javi Frestyler, 4 veces campeón de España en la modalidad freestyler de fútbol.

Esta épica competición es más que un partido, más que una deportiva batalla virtual. Supone el inicio de una nueva forma de jugar y retransmitir la pasión por este deporte como nunca antes se ha vivido.

