Wings to Claim incorpora nuevos servicios de apoyo para las agencias de viaje

viernes, 30 de abril de 2021, 13:23 h (CET) Wings to Claim y Corbalán Abogados, firman un acuerdo de colaboración con PDAV, Plataforma por los Derechos de las Agencias de Viaje, a través del cual extiende sus servicios legales y garantiza la protección y gestión de las necesidades actuales del agente de viajes El despacho de abogados, con más de 30 años de experiencia, lanza una serie de iniciativas (gestión de subvenciones y de deudas, gestión de reclamaciones de cantidad, entre otras) y se convierte en la primera empresa con profesionales del Derecho que apuesta por proteger y defender los derechos de las agencias. Realizará las distintas gestiones necesarias a los asociados respaldado por un equipo de profesionales a un sector tan castigado por la pandemia de COVID-19.

Con este acuerdo, el despacho de abogados pretende ofrecer servicio Jurídico y Fiscal a aquellos agentes de viajes que tengan dificultades para hacer frente a los gastos fijos durante esta difícil situación, de una forma comprometida y con las mejores condiciones. El CEO de Wings to Claim y socio en CORBALAN ABOGADOS, Carlos Corbalán, asegura que “este acuerdo supone reforzar los derechos de los agentes de viajes obteniendo una defensa de sus intereses al mejor nivel y atendiendo de forma real sus preocupaciones antes la grave crisis que sufren".

La decisión de dotarlos de un servicio Jurídico integral supone que los agentes asociados a la PDAV puedan ofrecer un mejor servicio a sus clientes, a través de la recuperación del dinero por cancelaciones de Covid, y verse reforzados ante la crisis mediante el ataque a las coberturas de los seguros para rescatar compensaciones por cierre de la actividad, entre otros.

El Presidente de PDAV, Francisco José Macías, confía en esta alianza como un valor añadido para los agentes que genera un equilibrio clave para el sector. “Ha llegado el momento de buscar alianzas con profesionales para seguir en la línea marcada y poner en valor un sector que ha sido maltratado y duramente golpeado por esta crisis sanitaria”.

PDAV es la Plataforma por los Derechos de las Agencias de Viajes constituida el pasado mes de abril para representar a las pequeñas agencias de viajes y trasladar a los organismos sus necesidades durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y así, luchar por sus derechos.

Sobre Wings to Claim

Wings to Claim es la asociación legal más importante a nivel nacional dedicada en exclusiva a la reclamación de indemnizaciones a las compañías aéreas de todo tipo, defendiendo a cualquier afectado ya sea particular o empresa. Cuenta con un equipo de más de 30 años, especializado en derecho aéreo, civil, mercantil, fiscal y concursal.

Durante esta pandemia, Wings to Claim ha reforzado sus servicios, pudiendo reclamar: Reembolsos, seguros, equipajes y también reducir las deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad.

www.wingstoclaim.com

