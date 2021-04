ReputationUP analiza la reputación online de Florentino Pérez tras el revés de La Superliga Europea Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 13:27 h (CET) Un estudio de ReputationUP ha analizado la reputación online e imagen de Florentino Pérez, tras el revés de la nueva competición europea. El estudio se basa en un análisis del sentimiento online (positivo, negativo, neto), en el periodo de anuncio y rechazo de la Superliga. Igualmente, se analiza el número de resultados online con el topic Florentino Pérez. Por último, el estudio revela la tendencia del sentimiento y las emociones de los internautas, sobre este topic El actual presidente del Real Madrid es, ahora, también, presidente de la Superliga Europea.

A través de este análisis, conocemos el sentimiento y percepción sobre Florentino Pérez, a raíz del fracaso de la nueva competición. El análisis completo ha sido publicado en la página Web de ReputationUP.

Los parámetros examinados son los siguientes:

Resultados.

Sentimiento.

Tendencia del sentimiento.

Positividad y negatividad.

Temas online.

Emociones. ¿Qué es la Superliga Europea y por qué no ha funcionado?

La Superliga Europea es una nueva competición futbolística, ajena a la UEFA, impulsada por los equipos más importantes del continente.

De los doce equipos iniciales, solo quedan tres. El resto, se retiraron días después de su anuncio.

El rechazo a la competición, por parte de los aficionados, ha supuesto la retirada de Arsenal FC, Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur.

Un día después, Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano y AC Milán siguieron los pasos de los representantes ingleses.

FC Barcelona y Real Madrid CF continúan, a día de hoy, con dicho proyecto.

Pero, la retirada de los equipos ha hundido el proyecto de la Superliga Europea.

La UEFA, FIFA, federaciones nacionales, gobiernos y demás equipos de fútbol, también, han dado la espalda a la nueva competición.

Florentino Pérez y la Superliga: el análisis

Florentino Pérez, presidente de la Superliga, ha sido el más perjudicado, debido a llevar la iniciativa del proyecto.

Pese a que la mayoría de los equipos han rechazado dicha competición, el presidente del Real Madrid CF continúa adelante con la Superliga.

Florentino Pérez ha recibido muchas críticas por defender su proyecto hasta el final.

Su imagen se ha visto afectada no solo en España, también a nivel internacional.

El Centro de estudios de ReputationUP ha analizado la reputación online de Florentino Pérez, del 20 al 23 de abril. La semana de la crisis de la Superliga Europea.

El sentimiento

El sentimiento computa el porcentaje de sentimiento, positivo o negativo, generado por los usuarios en redes sociales.

El Centro de estudios de ReputationUP también ha calculado el sentimiento neto generado por Florentino Pérez en Internet.

Este es el porcentaje neto, medido en una escala de -100 a 100. Se aprecia, en la gráfica.

El sentimiento negativo es de un 31,7%. Mientras, que el positivo es de solo un 9,6%. Esto provoca un sentimiento neto de -53,5%.

Debido a los acontecimientos de la Superliga, el sentimiento neto se ha reducido, en solo dos días, un 75,6%.

El rendimiento de los resultados hace referencia a las interacciones en un período determinado. En esos dos días, se produjeron 146.000 resultados.

Conclusiones

El Centro de estudios de ReputationUP, una empresa líder en la gestión de la reputación online, ha analizado la reputación online de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y la Superliga Europea.

Con el análisis llevado a cabo, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

El sentimiento negativo (31,7%) de Florentino Pérez es mayor que el sentimiento positivo (9,6%).

Dicho sentimiento ha producido un sentimiento neto de -53,5%.

El sentimiento de Florentino Pérez ha variado, en los últimos días, debido a la Superliga Europea.

