Farmacia I+ se afianza en el sector farmaceútico

viernes, 30 de abril de 2021, 11:03 h (CET) El Grupo, que nació en 2010, aglutina 58 farmacias localizadas en Andalucía, Comunidad de Madrid, País Vasco, Extremadura e Islas Canarias Farmacia I+ daba sus primeros pasos en 2010 con el firme objetivo de darle una vuelta de tuerca a los tradicionales grupos de compras. Y es que a lo largo de esta década han conseguido afianzarse en el sector farmacéutico gracias a una estrategia muy clara basada – de manera importante- en la profesionalización y la mejora de la gestión de las farmacias que, a lo largo de estos años, se han sumado a un proyecto ilusionante liderado por Joaquín Campos. Gracias al esfuerzo y tesón de todos sus miembros, Farmacia I+ es, hoy en día, un grupo con una férrea estructura que cuenta con el respaldo de los laboratorios más importantes del mercado.

“Hemos sabido adaptarnos no solo a los cambios de la sociedad, sino a los cambios propios del sector”, explica Joaquín Campos, CEO del Grupo. A pesar de esto, reconoce que “el proyecto no ha variado el objetivo con el que vio la luz: conseguir mejorar la gestión de las farmacias y que los pacientes reciban una atención sanitaria de excelencia”.

Los servicios sanitarios, la piedra angular

Farmacia I+ constituye una apuesta clara por la profesionalización de las farmacias, teniendo la atención sanitaria como piedra angular de su día a día. “No queremos que los clientes nos vean como meros dispensadores detrás de un mostrador, sino que encuentren en nosotros una atención farmacéutica de excelencia”, puntualiza Campos.

“Lo que diferencia nuestro Grupo en comparación con otros grupos del sector es principalmente el foco donde ponemos nuestros esfuerzos”, explica Joaquín. Todas las farmacias I+ están plenamente centradas en el cliente, es decir, buscan servicios que les interesen realmente y que, con ellos, éstos vean mejorar su calidad de vida y, por ende, su bienestar.

Si hay algo que tiene claro Farmacia I+ es que la única manera de poner su granito de arena en la percepción que aún existe sobre las farmacias no es otra que convirtiendo la salud de los clientes en epicentro de todos sus esfuerzos. Y ésta es la razón por la que apuestan fuertemente por los servicios sanitarios.

Una apuesta que les ha llevado a ser galardonados en 2020 con el II Premio Salud y Bienestar-en la modalidad de farmacia- otorgado por el Grupo Joly. Un premio que ha supuesto una verdadera motivación para seguir adelante tras un año especialmente complicado para todos.

Así, las farmacias miembros de Farmacia I+ -ya son un total de 58- ofrecen a sus clientes servicios sanitarios respaldados por un protocolo técnico elaborado por profesionales farmacéuticos que permite que todos los clientes que acudan a cualquier farmacia del Grupo reciban la misma atención con independencia del lugar en el que se encuentren. Además, la puesta en marcha de estos servicios sanitarios pasa por la puesta en marcha de un sinfín de herramientas que permiten la extracción de datos para ofrecer un seguimiento personalizado a los clientes.

En este sentido, “entendemos que es fundamental la comunicación de las farmacias con el Sistema Nacional de Salud sea fluida. Es fundamental para generar sinergias que acaben beneficiando a los pacientes”, explica Joaquín Campos. “Las farmacias no somos enemigos del Sistema Nacional de Salud; todo lo contrario”, prosigue. “Queremos que las autoridades sanitarias vean en nosotros un apoyo clave no solo en situaciones tan delicadas como la que hemos vivido, sino siempre”, concluye.

Crecimiento del Grupo

Si bien es cierto que Farmacia I+ comenzó su andadura muy centrado en la gestión de las compras, “pronto comprobamos las necesidades que existían en el sector farmacéutico en otras áreas”, explica Joaquín Campos. Por ello, desde la Sede Central de Farmacia I+ -ubicada en Sevilla- un equipo de 14 profesionales pertenecientes a las más diversas disciplinas –finanzas, administración, marketing, formación, comunicación, RRHH- se encarga de atender diariamente las necesidades de las farmacias integrantes del Grupo con el objetivo de que éstas consigan la máxima rentabilidad, permitiendo a los Titulares de las farmacias centrar todos sus esfuerzos en el paciente y en su equipo, cuya motivación e implicación son sus aspectos fundamentales.

El crecimiento experimentado por el Grupo en los últimos años ha sido importante. Este hecho, unidos a los cambios protagonizados por el sector en el último lustro, ha llevado al Grupo a dar un paso más en su estrategia de actuación e incorporar un perfil con una importante trayectoria en el sector retail, Carlos Franco Romero. “Creemos que el mundo de la farmacia tiene mucho que aprender del retail y la incorporación de un profesional de estas características es una buena oportunidad que estamos seguros nos traerá innumerables beneficios”, explica Joaquín.

A pesar de que 2020 no ha sido un año fácil, los resultados económicos obtenidos evidencian que los esfuerzos realizados han merecido la pena. Así, durante el pasado ejercicio, el Grupo ha conseguido crecer, en venta libre, el doble que la media del mercado. “Son cifras muy positivas para nosotros y evidencian que vamos por el buen camino”.

Con relación a la estrategia de expansión de Farmacia I+, Joaquín Campos, indica que el 2021 se presenta como un año ilusionante con una marcada estrategia de crecimiento. “Queremos integrar a farmacias que crean en el proyecto y que cumplan unos requisitos muy claros. Deben buscar diferenciarse de su zona de actuación y entender que el cliente debe ser el motor de su día a día”, concluye el CEO del Grupo.

