FácilReformas, la primera plataforma online española para contratar reformas a medida

viernes, 30 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

Las reformas de un hogar pueden ser divertidas y emocionantes, pero también estresante si no se cuenta con el asesoramiento adecuado. FácilReformas es la primera plataforma online española que permite contratar reformas a medida ofreciendo la posibilidad de diseñar o reformar el hogar, contratando a los mejores profesionales de tu ciudad. Esta empresa asegura ahorro, financiación, asesoramiento y los mejores profesionales del sector de la reforma. Su propio director de negocios y expansión de la compañía, la define como “el Amazon de las reformas”.

Consejos para reformar el hogar A la hora de reformar el hogar lo mejor es buscar una fuente de inspiración para decidir el tipo de arreglos que se quieren realizar. Además, si se tiene cualquier duda se puede resolver fácilmente con el Asesor FácilReformas de su ciudad, y también adaptar el presupuesto disponible para la construcción, según los deseos del consumidor.

Seguidamente, es importante determinar los rincones y espacios que se quieren arreglar y establecer el estilo que se quiere obtener. En este sentido, es imprescindible estudiar la calidad de los materiales y escoger los colores adecuados. Es aconsejable definir el estilo de la obra y combinar todos los elementos para obtener el mejor grado estético posible. También hay que tener en cuenta las tendencias más actuales. Las ventanas e iluminación también son detalles que hay que elegir en función de la luz natural o artificial que se quiera disponer.

Un inconveniente a la hora de ejecutar una obra es que puede dejar el espacio inutilizable durante un tiempo. Por este motivo, hay que pensar en una solución para que la construcción no entorpezca la vida diaria. Asimismo, si se cuenta con demasiados objetos, lo ideal es alquilar un almacén para guardarlos momentáneamente.

Funcionamiento de FácilReformas El funcionamiento de FácilReformas consta de cuatro pasos. En primer lugar, calcula el presupuesto, ahorro y financiación y permite que los interesados analicen el alcance de las acciones que quieren realizar en la vivienda. A partir de ahí, la plataforma emite órdenes de pedido a fabricantes nacionales e instaladores locales. FácilReformas tiene presencia en distintas localidades, como Madrid, Ciudad Real, Málaga, Sevilla, Badajoz, Pamplona y Albacete. Por último, los profesionales empiezan las obras, hasta conseguir la máxima satisfacción del cliente.

El ritmo de expansión de FácilReformas acelera a una gran velocidad, ya que cada vez más clientes confían en los servicios de la plataforma. En la página web oficial es posible encontrar más información sobre el tipo de servicios ofrecidos.

