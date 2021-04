Creación de página web para farmacias: La propuesta integrada de Extremanet Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

En los últimos años, el boom de las tiendas online tanto en España como a nivel internacional, ha provocado que igual que muchos otros sectores, el sector farmacéutico también haya tenido que adaptar su modelo de negocio al medio online. Se trata de la oportunidad de vender y crecer en un mercado en el que existen unos 30 millones de compradores potenciales (solo en España) provoca la incursión de las farmacias en el mundo de las ventas online.

eXtremaNET, empresa que se dedica al desarrollo de software y páginas web para oficinas de Farmacia con una propuesta integrada hacia el nuevo modelo de negocio de farmacias, anuncia en un artículo que con tal volumen de compradores potenciales en España, en el 2018 se superaron los 32.000 millones de euros y se creció un 25% respecto al año anterior.

En eXtremaNET ofrecen, además de la creación y diseño de la web junto con carga completa de productos descripciones e imágenes de los artículos , el potente conector MWS Connect un sistema integrado que realiza la sincronización de la página web con el ERP y los principales marketplaces como Amazon o Promofarma. Es el pack perfecto para vender online porque incluye tanto su web como los marketplaces más habituales donde se comercializan productos de parafarmacia.

¿Qué incluye la página web de Farmacia? El proyecto incluye, hosting, página web en Prestahop 1.7, diseño de la web con su identidad corporativa, carga de sus productos cruzados con su Unycop, Nixfarma, Farmatic, IOFWin, Farmanager etc) , descripciones, categorización, fotos y por supuesto integración con su ERP para tener el stock y precio actualizado.

Actualización en tiempo real de precios y stock En medio de la incorporación progresiva de las farmacias en el mundo online, desde la empresa eXtremaNET observan que las farmacias que están en la web venden sin una estrategia definida y con total desconocimiento de los ejes fundamentales para operar en el canal digital, cuestión que hace que el esfuerzo y la inversión no se les retribuyan con éxito. Ante esta debilidad, el consejo que ofrecen los especialistas de eXtremaNET es mantener actualizado el stock de los eCommerce a través de las sincronizaciones.

La herramienta MWS Connect permite conectarse a cualquier base de datos como SQL Server, Access, Oracle o MySQL o a cualquier CSV o Excel, además publica la información de stock y precios de manera actualizada en tiempo real. MWS Connect se conecta con el ERP o ficheros de la farmacia y selecciona los precios y stock, antes de sincronizar se permite cambiar los datos y finalmente, se actualizan en marketplaces y tienda virtual. Al mismo tiempo, eXtremaNET está especializada en la creación de páginas web para farmacias, a través de la plataforma Prestashop.

MWS Connect también ofrece la opción de conocer la lista de proveedores que vende cada uno de los productos de las farmacia en concreto para así poder ver a qué precio lo están comercializando otros vendedores. Esta herramienta es muy útil ya que permite a la farmacia saber cómo se sitúan los precios en comparación a otras farmacias, si venden más caro o menos caro que la competencia.

Claves para iniciar un negocio online Hacer un estudio de mercado antes de iniciar un negocio en la web es lo principal que recomiendan los expertos de eXtremaNET . “No es necesario gastarse mucho dinero y se pueden usar las redes sociales para analizar el comportamiento de los clientes potenciales, buscar influencers o usar herramientas online para conocer el estado de la web o monitorizar los productos, consultar el estado de otras marcas etc.” aconseja la empresa para iniciar e impulsar con éxito un portal online.

Usar las plataformas de marketplace existentes como Amazon en donde se vende para toda Europa o en el caso de las farmacias, Parafarmacia o PromoFarma, es otra clave importante en el mundo de las ventas online y el posicionamiento de la webs porque impulsa la venta a través de estas plataformas y aporta ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

Los profesionales de eXtremaNET , con años de experiencia en el sector del comercio electrónico, resaltan la importancia de generar confianza y diferenciarse de los demás. Hay que tener presente que la competencia lleva mucho tiempo en Internet y que para poder tener ventaja sobre estos hay que innovar o hacer algo diferente. Por este motivo, desde eXtremaNET invitan a sacar provecho a las nuevas tendencias de ventas online, instan a buscar asesoría y no dejar que la tecnología se convierta en un freno.

Actualmente, es posible tener el stock de farmacia conectado con la tienda virtual y con los marketplaces más importantes como Amazon o Promofarma gracias a la herramienta MWS Connect.

El equipo de eXtremaNET está formado por profesionales altamente cualificados capaces de asesorar al cliente de la mejor manera posible y ofrecerle un servicio útil y de calidad para su farmacia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas YACREA: Programa de gestión de pedidos de comida a domicilio FácilReformas, la primera plataforma online española para contratar reformas a medida Concesionario de coches en Pamplona: Automoción Alberdi The Cloud Group, elegida como una de las mejores empresas para la transformación digital de negocios Dentistas en Sevilla recomiendan visitar la clínica una vez al año para evitar cualquier patología