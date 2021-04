La crioterapia consolida su importancia para la "Operación Bikini", sostiene Cryosense Comunicae

viernes, 30 de abril de 2021, 08:03 h (CET) Una de las propiedades más importantes de la crioterapia que se desarrolla en el interior de los dispositivos de Cryosense es su papel tan relevante para la activación del metabolismo, motivo por el cual se ha asentado con fuerza en toda "Operación Bikini" que se precie La quema de grasa acumulada es una de las funciones que se ha demostrado en distintos estudios sobre los beneficios de la crioterapia que ofrecen las cabinas tan avanzadas de cabinecryotherapie.fr, la marca líder a nivel internacional en esta actividad.

Cómo ayuda la crioterapia en la “Operación Bikini”

Para entender el funcionamiento de la crioterapia en cuestiones de control del metabolismo, el interior de las cabinas experimenta un brusco descenso de la temperatura, lo que provoca que el cuerpo se ponga manos a la obra para movilizar toda la grasa acumulada y mantener, de manera natural, el organismo totalmente protegido ante este cambio brusco del ambiente exterior.

De esta forma, el cuerpo humano actúa, de una forma totalmente automática, mediante lo que se conoce como instinto de supervivencia en los momentos más complejos, para movilizar gran parte de las estructuras y cumplir el objetivo final del bienestar de la persona en cuestión.

Hasta 800 calorías por sesión

Según las condiciones, características y otros factores esenciales de cada cuerpo, la crioterapia facilita la quema de entre 200 y 800 calorías en una sola sesión de crioterapia.

Teniendo en cuenta que cada tratamiento de crioterapia dura entre 2 y 3 minutos, se trata de un gran avance en un breve lapso de tiempo y sin apenas moverse.

No obstante, cabe destacar que sus beneficios, en este sentido, no sólo se observan mientras se permanece en el interior de la cabina de criosauna, sino que se prolongan durante las siguientes horas.

Otros beneficios para la salud y la estética

Además de los mencionados efectos positivos para bajar de peso, la crioterapia también tiene una especial relevancia en otros aspectos importantes para el organismo, como la reducción de la celulitis, la mejora de la calidad de la piel, la oxigenación de la sangre, el aumento del rendimiento deportivo o el bienestar general, entre otros muchos beneficios ampliamente testados a lo largo de los últimos años.

Cryosense es la firma líder en el sector del diseño y oferta de cabinas de criosauna de última generación, con todos los certificados que dan fe de la calidad y seguridad de todos los componentes que hacen posibles estos tratamientos tan beneficiosos para el cuerpo humano.

