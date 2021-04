Catalina Davis: opiniones

La gestión emocional es uno de los servicios más solicitados. Diariamente una gran cantidad de personas tienen dificultades para llegar a sus metas, sentirse a gusto y, en general, ser felices. La oferta de trainers psicológicos se disparó con el boom de internet. Aun así, es necesario acceder únicamente a los servicios de profesionales del sector con experiencia para garantizar la mejora emocional y unos resultados óptimos,. Entre ellos se encuentra Catalina Davis, la especialista en mente inconsciente experta en la gestión de la ansiedad y el autosabotaje. Tal y como exponen sus clientes y algunas entidades, las opiniones sobre Catalina Davis son inmejorables.

¿Qué dicen las opiniones sobre la mentora? La mayoría de clientes de Catalina Davis observan resultados muy positivos después de acudir a su terapia. Una de ellas, Silvia, afirma que “cuando yo empecé a ir a sus conferencias estaba en un momento terrorífico de mi vida, no tenia ganas de vivir. Ella me ayudó a trabajar las emociones y conocer qué no me dejaba avanzar. Gracias a ella conseguí cerrar aquella etapa”. Por otro lado, Eva cuenta que ha “hackeado los sentimientos de culpa y me doy la oportunidad de ser la Eva de verdad, que hasta ahora no había podido sacar”. José Luis, en cambio, explica que la técnica de Catalina es “brutal” porque le ha hecho nacer una “sensación de empoderamiento que no había vivido antes”. Para acabar, Marta explica que después de muchos años sintiendo ansiedad por su estancamiento laboral, ha conseguido perder el miedo, liberarse de las altas expectativas que se autoimponía y mejorar su autoestima. A raíz de eso, ha empezado a trabajar en su propio proyecto personal.

Pero no solo los clientes coinciden en la opinión. Algunas entidades también han reconocido su trabajo. De hecho, ha sido galardonada por los famosos Coaniquem, WIZO y Rotary Club y, además, fue envestida como Académica Internacional de las Artes, Ciencia, Tecnología y Humanidades.

La experiencia y profesionalidad de Catalina Davis La calidad del servicio de la mentora se justifica en gran medida por la cantidad de formación que ha recibido. En primer lugar, se formó en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Cognitiva en la Universidad de Alcalá de Henares. Después, en Desarrollo Personal y Orientación Profesional en la Universidad San Pablo-CEU. Seguidamente, se graduó en Bioneuroemoción en la Universidad Iberoamericana y en Naturopatía por el Real Centro Universitario María Cristina y UNED, entre otros.

Con independencia de todos los cursos y diplomados obtenidos ha llevado a cabo una investigación privada de más de 5 años que le ha permitido desarrollar técnicas disruptivas que ayudan a las personas a obtener resultados en un corto período de tiempo.

Toda esta trayectoria la ha llevado a convertirse en una experta en el funcionamiento de la mente y, sobre todo, en la parte inconsciente de esta. En ese sentido, ha desarrollado una estrategia propia basada en la gestión de la ansiedad y el autosabotaje para el logro de objetivos vitales y el aumento del bienestar. Con ella ya ha conseguido ayudar a unas 35.000 personas a través de sus seminarios, programas y conferencias alrededor del mundo.

Actualmente cuenta con varias empresas y organizaciones clientes muy reconocidas. Entre ellas, se encuentra AXA Seguros, la Cámara de Comercio de Valencia y la Comisión Europea. Además de sus terapias y conferencias, imparte formación en másteres de la Universidad de Valencia y la Universidad de La Florida, así como colaboraciones habituales en medios de comunicación.