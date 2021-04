Todo lo que necesitas saber sobre el tarot online para empezar a utilizarlo a tu favor Las figuras de los arcanos mayores tienen cada una un significado distinto Redacción

jueves, 29 de abril de 2021, 20:30 h (CET)

El tarot es un arte legendario que se practica desde hace siglos en todo el mundo y que hoy en día con la revolución de la tecnología se ha popularizado y se ha hecho más asequible, tanto que ni siquiera hay que salir de casa para consultar con una buena tarotista. Ahora solo basta con tener un ordenador, smartphone o cualquier dispositivo con conexión a internet, para tener a disposición las mejores videntes, con el fin de que lean las cartas y sorprendan con su sabiduría.



Cuando se habla de tarot llegan a la mente esas habituales imágenes de cine que presentan a una vidente que ofrece sus servicios en un mítico espacio rodeado de misterio y secretos, y a quien era muy difícil de encontrar porque no siempre atendía en el mismo lugar.

Bueno, eso son las películas, lo cierto es que ahora con los avances de internet y con la popularización de este arte, acceder a una buena tarotista es muy fácil, solamente con un ordenador, tablet, smartphone o cualquier dispositivo conectado a internet es suficiente para disfrutar con este servicio de tarot online fiable. Esta modalidad es muy utilizada actualmente, por lo sencillo que es obtener un buen servicio de manera cómoda y segura.

En internet se pueden encontrar buenos videntes profesionales que ayudan a las personas a conocer un poco más de sus vidas y a encontrar soluciones para muchos problemas que parecían difíciles de resolver, pero que con el tarot se abren al entendimiento para solucionarlos más fácilmente.

En este sentido, Morgana Soler es un gabinete de tarotistas que presta un servicio online para ayudar a las personas con el fin de que tengan acceso directo a los beneficios del tarot. Un grupo de destacadas videntes integran el equipo que siempre atiende de manera oportuna a los requerimientos que le hagan quienes consultan.

Para acceder a estos servicios solo hay que llamar a los teléfonos que están publicados en su página web tarotdemorgana.com, donde gustosamente las tarotistas atenderán todos los requerimientos que hagan, de manera inmediata, para que el consultante pueda resolver oportunamente esa duda que tanto le perturba.

Los servicios de este gabinete son bastante confiables, de hecho gozan de mucho respeto dentro de la comunidad de tarotistas, no solo de España sino también del mundo entero.

Pero, ¿qué es el tarot? El tarot consiste en el arte de leer un mazo de cartas que tienen unas figuras especiales, las cuales transmiten mensajes específicos, de forma que con la mediación de un vidente se pueden interpretar correctamente. Son de gran ayuda para conocer aspectos de la vida que pueden estar ocultos y para dilucidar situaciones que parecen no tener solución.

Incluso el tarot sirve para ver un poco hacia el futuro con el fin de saber qué depara, para eso hay que contar con una buena tarotista que sepa interpretar todas las señales y les dé el significado adecuado, como las que integran el equipo del gabinete Morgana Soler.

La técnica de lectura y adivinación del tarot es muy sencilla, consiste en la selección de cartas al azar que se colocan sobre una mesa y que luego son descubiertas, leídas e interpretadas una a una por una vidente, quien frente a la persona que hace la consulta (o por contacto online) va explicándole el significado .

El tarot tiene 78 cartas, que se dividen en 22 arcanos mayores y 56 arcanos mayores, que en conjunto transmiten energía y mensajes, que al ser interpretados correctamente pueden ayudar en muchos sentidos en las vidas de las personas.

Es un arte que se remonta aproximadamente al siglo XIV, cuando los comerciantes del Mediterráneo, entonces en la conocida Ruta de la Seda, que unía África, Persia y China, llevaban consigo los primeros mazos de cartas.

En principio se usaban para distraerse un rato, principalmente en reuniones sociales, pero al ver que cuando alguna persona con ciertas capacidades podía ver más allá de lo que decían las cartas, entonces comenzó a ser tomado más en serio. Desde entonces la técnica de su lectura se fue perfeccionando cada día más, hasta evolucionar a lo que es hoy en día.

Significado de los arcanos Los 22 arcanos mayores, que están representados por figuras emblemáticas son los más importantes, aunque los 56 arcanos menores, que son las cartas tradicionales se dividen en cuatro palos: oro, bastos, copas y espadas, numeradas del 1(as) al 9 más sota, caballo, rey y reina, que también son de gran ayuda en la interpretación de los mensajes.

Las figuras de los arcanos mayores tienen cada una un significado distinto y la manera cómo salgan en la tirada, también inciden en el mensaje:

El Loco: no tiene número y representa primeramente la locura, y luego la fuerza creadora de cada ser y el caos. También significa que hay liberación y un posible viaje largo.

1.- El Mago: sus significados son nueva empresa, comienzo, talento, discípulo, persona joven; también puede ser un jugador o estafador.

2.- La Papisa: severidad, silencio, mujer mayor, conocimiento, soledad, paciencia.

3.- La Emperatriz: fertilidad, un adolescente, seducción, surgir, creatividad, un artista.

4.- El Emperador: autoridad, padre, jefe, poder, estabilidad material, empresario, buen momento financiero.

5.- El Papa: fe, hombre mayor, espiritualidad, sacerdote, maestro, comunicación, guía.

6.- El Enamorado: amor, unión, triángulo amoroso, amigos, belleza, hermanos.

7.- El Carro: acción, triunfo, hombre decidido, éxito, amante, viaje.

8.- La Fuerza: energía creativa, fuerza, valentía, ira, instinto.

9.- El Ermitaño: soledad, hombre mayor, maestro, crisis, prudencia, abuelo.

10.- La Rueda de la Fortuna: nuevo comienzo, fin de ciclo, giro del destino.

11.- La Justicia: juzgar, perfección, prohibir, equilibrio, madre, embarazo.

12.- El Colgado: secreto, introspección, pausa, duda, embarazo, espera.

13.- El Arcano Sin Nombre: limpieza, transformación, violencia, destrucción.

14.- La Templanza: moderación, cura, protección, armonía, equilibrio, cambio.

15.- El Diablo: fantasías, tentación, cuestiones de dinero, deseo, sexualidad, creatividad.

16.- La Torre: alegría, liberación, apertura, eclosión, secretos que salen a la luz.

17.- La Estrella: fertilidad, suerte, embarazo, purificación, dones.

18.- La Luna: imaginación, sueño, secreto, noche, feminidad, intuición, amor.

19.- El Sol: éxito, nueva etapa, infancia, amor solidario.

20.- El Juicio: familia, llamada divina, nacimiento, unión, vocación.

21.- El Mundo: este arcano cierra los 22 mayores y significa plenitud, realización total, acuerdo, unión, reconocimiento, unión de lo material y lo espiritual, mujer embarazada.

