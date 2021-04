El poder de la mente sobre el cuerpo: Catalina Davis desvela que muchas de las causas de enfermedades son emocionales y no físicas Emprendedores de Hoy

Muchas personas sufren insomnio, presión en el pecho, malestar, angustia o ansiedad en su día a día. En función del estado emocional del individuo, el cerebro es capaz de desarrollar distintas afecciones y este es precisamente el poder de la mente sobre el cuerpo. En algunos casos, se trata de un malestar puntual, en otras ocasiones, se convierte en una desazón continua y, para poder seguir adelante, es importante tratarla. Del mismo modo que se crean esas afecciones, se pueden trabajar y erradicar a través de la gestión emocional. La especialista en la mente inconsciente Catalina Davis pone a disposición de sus clientes herramientas para acabar con la ansiedad y el autosabotaje.

El poder de la mente sobre el cuerpo El cerebro humano puede reproducir todo tipo de dolencias y enfermedades. En muchas ocasiones, los pacientes visitan a un médico para el tratamiento de síntomas clínicos y, una vez ahí, conocen que el origen o los agravantes de las dolencias son psicosomáticos. Por lo tanto, a pesar de existir síntomas físicos, una parte vital de la cura se debe encontrar a través de terapias que contribuyan a la estabilidad emocional y el bienestar.

Catalina Davis vivió un proceso semejante en su propio cuerpo. Cuando tenía 23 años perdió más de la mitad de la capacidad visual y auditiva. Los médicos que la atendieron no encontraban la cura. Cinco años después, la propia Catalina descubrió algunas técnicas que la ayudaron a recuperarse con rapidez. A partir de ahí, supo que su objetivo vital sería ayudar a personas a tratar su malestar a través de técnicas parecidas. Así fue como empezó a dedicarse al mundo del desarrollo personal.

Un tratamiento para cada cliente: el camino hacia la felicidad Catalina ofrece distintos programas y terapias adaptadas a las necesidades de cada cliente. De todos modos, el epicentro de todas ellas es el mismo: la mente inconsciente. Para empezar, ofrece un Programa de Reprogramación, a través del cual las personas pueden aprender a dominar esa parte de la mente, ayudando a las personas a alcanzar su bienestar, encontrar su centro, eliminar bloqueos y encontrarse a si mismos. En segundo lugar, dispone de un servicio totalmente especializado. El Programa de Alto Rendimiento está pensado para ayudar a cada uno a conocer qué factores de su vida le están impidiendo llegar a sus objetivos. A partir de ahí, se desarrolla un plan de acción personalizado para que el individuo pueda llegar a su meta. Finalmente, en su catálogo se incluye un programa dirigido a las empresas. En él, se ofrecen ponencias y talleres para trabajar la evolución personal y profesional de los miembros.

Sea cual sea el programa elegido, todos tienen el mismo objetivo: ayudar a las personas a liberarse de las cadenas con las que su mente les tiene atadas y les impide evolucionar. De este modo, con su innovadora metodología, Catalina Davis puede ayudar todos sus clientes a conseguir el éxito personal y la felicidad.

