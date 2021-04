Schaeffler es uno de los 50 Líderes en sostenibilidad y clima de las Naciones Unidas Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 17:59 h (CET) Las Naciones Unidas incluyen al Grupo Schaeffler entre sus 50 Líderes mundiales en sostenibilidad y clima. Reconocimiento a una estrategia de sostenibilidad claramente definida y a una gestión coherente de la sostenibilidad El Grupo Schaeffler ha sido seleccionado como uno de los 50 Líderes mundiales en sostenibilidad y clima con ocasión del 75 aniversario de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo común de esta iniciativa es el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas.

"Para nosotros, el nombramiento del Grupo Schaeffler por las Naciones Unidas como uno de los Líderes de sostenibilidad y clima no solo es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado hasta la fecha, sino también un incentivo y una obligación para seguir implementando nuestra estrategia de sostenibilidad con la máxima coherencia", ha afirmado Klaus Rosenfeld, Chief Executive Officer de Schaeffler AG. "En el marco de esta impresionante iniciativa, haremos todo lo posible por nuestra parte para hacer realidad nuestros objetivos de sostenibilidad y clima, y contribuir así a la consecución de los 17 objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas”.

Un requisito previo para la admisión como uno de los 50 Líderes en sostenibilidad y clima es una estrategia de sostenibilidad claramente definida y los correspondientes objetivos corporativos. Como valor corporativo, la sostenibilidad ha estado firmemente anclada en las actividades del Grupo Schaeffler durante muchos años y es un componente integral de la estrategia corporativa. "Para nosotros, el éxito sostenible del grupo significa asumir responsabilidades ecológicas y sociales en la producción, a través del uso de nuestros productos y con la implicación de nuestros proveedores", ha dicho Corinna Schittenhelm, miembro del Comité de Dirección de Schaeffler AG y responsable de RRHH y sostenibilidad.

Schaeffler ha sido convincente en el proceso de selección y ahora representa al sector de los proveedores de la automoción y la industria en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza). Para el Grupo Schaeffler, no solo desempeña un papel importante la huella ecológica de las propias plantas de producción. El desarrollo y la producción de tecnologías para una utilización óptima de las energías renovables es también una contribución importante a la protección del clima. Los componentes, los sistemas y las soluciones de servicio de Schaeffler contribuyen de manera específica a los cambios sostenibles en una amplia gama de sectores industriales, por ejemplo, en la electrificación de los sistemas de transmisión de los vehículos o en la producción de grandes rodamientos para aerogeneradores.

Una buena visión general inicial de las actividades de Schaeffler en materia de sostenibilidad la ofrece un documental que ha sido emitido oficialmente por el media partner Bloomberg y publicado en https://www.50climateleaders.com como parte de la iniciativa.

Desde 2020, algunos objetivos se han integrado en la remuneración variable de los directivos. Asimismo, Schaeffler contribuye al desarrollo continuo de sus empleados mediante amplios programas de formación y medidas para la reorientación y cualificación profesional. Podrán encontrar más detalles e información adicional sobre la sostenibilidad en Schaeffler en el informe de sostenibilidad publicado recientemente. Este informe proporciona información sobre los valores y los objetivos clave, e ilustra la evolución del Grupo Schaeffler hacia una mayor sostenibilidad. El informe está disponible en formato digital y se puede acceder a su contenido en: www.schaeffler-sustainability-report.com

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.300 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

