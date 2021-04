Los auriculares de Circulr Sound se alzan como una solución a los accidentes de la micromovilidad urbana Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de abril de 2021, 19:03 h (CET)

Cada vez más personas optan por el patinete eléctrico como medio de transporte. El uso de este tipo de transporte se ha visto incrementado gracias a la comodidad que ofrece a los usuarios, puesto que es rápido, económico y sostenible. Sin embargo, la popularidad del patinete eléctrico ha llevado a la creación de una normativa reguladora. Según un estudio de la Fundación Mapfre, los siniestros donde se ha visto involucrado un patinete eléctrico en España se incrementaron en un 31,6% el pasado año 2020. Para proporcionar un mayor carácter seguro, una de las normas adoptadas por el Reglamento General de Circulación ha sido prohibir el uso de auriculares y cascos mientras se conduce un patinete. En este sentido, los auriculares de Circulr se convierten en una alternativa pionera para desplazarse con seguridad y dentro del marco legal.

¿Qué prestaciones ofrecen los ‘Neckphones’ de Circulr? La startup española Circulr Sound ha patentado el dispositivo Buoq Axis, con una tecnología única que combina una doble función: altavoz y auricular. Es decir, en un mismo aparato, los usuarios pueden disfrutar del audio de manera convencional, o bien colocados en el cuello con sonido direccional abierto. Asimismo, la tecnología de audio en abierto propia de Circulr es una solución de sonido no invasivo al problema emergente de los accidentes en la micromovilidad urbana. El dispositivo es totalmente portátil, ligero y manos libres, de modo que se puede llevar a todas partes. El diseño es estético e innovador y ofrece la capacidad de plegarse y adaptarse a cualquier usuario.

Los auriculares Buoq Axis pueden conectarse a cualquier dispositivo con Bluetooth, como móviles, tabletas o portátiles de distintos sistemas operativos, para hacer sonar la música en un radio de distancia límite de 15 metros, otorgando libertad de movimiento.

Además de poder disfrutar de música, podcasts o otros archivos de audio, también permiten recibir llamadas y contestarlas mediante un micrófono HD y botones incorporados en los laterales. Esta función se puede utilizar con los auriculares o con el modo altavoz.

Actualmente se está desarrollando el nuevo modelo con un diseño acústico y tecnología pionera, desarrollada por ingenieros expertos de las prestigiosas marcas Harman Kardon y Bang & Olufsen, aportando importantes mejoras en la electroacústica, electrónica y la app con sonido 3D que elevará la experiencia del usuario en el mundo del audio sin límites. Si quieres estar al día de todos los avances y saber antes que nadie la fecha de lanzamiento del nuevo modelo lo puedes hacer entrando en su nueva web Circulr Sound.

Experimentar el sonido 3D El nuevo modelo de Circulr va a permitir disfrutar del sonido 3D personalizado con inteligencia artificial. En otras palabras, los sonidos envuelven a los usuarios, que pueden percibir el sonido con una gran calidad sin la necesidad de aislarse del entorno.

Por otro lado, la alta fidelidad (Hi-Fi) de la música y comunicación, tanto en el modo altavoz, como auricular, es fiel a la realidad.

Premios por producto innovador Las características de los auriculares Circulr permiten convertirlos en altavoces de cuello, lo que realza la seguridad de los usuarios que usan vehículos de micromovilidad urbana y quieren disfrutar al máximo de la música mientras se desplazan de un lugar a otro. La propuesta de innovación de la startup española Circulr Sound fue premiada el pasado mes de marzo durante el reconocido evento de tecnología y medios SXSW (South by Southwest) en Estados Unidos. El dispositivo se hizo con el primer premio en la categoría de tecnología para el entretenimiento, premiando los grandes avances de audio diseñados para la movilidad. El galardón reconoce la posibilidad de estar siempre conectado y seguro.

Por otro lado, Circulr también ha quedado en la última competición de PcComponentes Startup Booster entre las tres Startups ganadoras, una iniciativa que potencia proyectos innovadores. La plataforma online reconoce la versatilidad del futuro producto, con lanzamiento previsto para finales de este año, que permite el control por voz del dispositivo mientras se puede escuchar música y comunicarse con comodidad, libertad y seguridad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.