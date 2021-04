Nace Suwhisky.com la web sobre whisky más completa en español Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 16:04 h (CET) SuWhisky, plataforma que cuenta con la biblioteca más grande sobre whisky en nuestro idioma. Descubrir todo el potencial de esta bebida con sus guías de compra y de cata y degustación El mundo del whisky es fascinante y su color, aroma y sabor son uno de los mejores frutos que ha dado la madre tierra.

Siendo esta una de las bebidas alcohólicas más famosas del mundo, ha nacido la página web de Suwhisky.com. Una plataforma que recopila en idioma español una de las bibliotecas más grandes sobre whiskys del mundo. Contando con más de 3000 artículos relacionados con este mundo distintos, desde reviews de botellas, destilerías y tipos hasta modos de degustación y cata. Cantando con las guías de compra más completas que hoy en día se pueden encontrar por internet. Y lo mejor de todo es que cada día se actualiza este listado con todas las novedades.

Todo sobre SuWhisky

SuWhisky es una colección personal de Octavio, un catador de whisky residente en Reino Unido. En esta página él da sus impresiones escritas sobre los mejores whiskeys hechos con malta. Su trabajo lo describe como “un continuo ejercicio de para los 5 sentidos”.

Una web que pese a ser de reciente creación ha conseguido captar la mirada de una gran multitud de amantes de esta bebida, siendo considerada a día de hoy como la gran referencia en el sector.

En SuWhisky tienen la exclusividad de recibir por parte de embotelladores y destilerías muestras de todos sus productos nuevos para que realicen la crítica con toda sinceridad. Esta página es reconocida porque se escribe con total libertad sobre los whiskeys sin intenciones de lucro.

Guía de compra de whiskeys

El whiskey es una bebida popular a nivel mundial, en SuWhisky encontrarás una gran lista de ellos, fabricados en diferentes países que no son tan conocidos por la preparación de dicha bebida. Entre los mejores whiskeys se puede mencionar el canadiense, el de Australia y los que vienen de cualquier parte de Europa.

Cada whisky tiene su toque especial y por eso, en Suwhisky los presenta con la finalidad de que el usuario se anime probar diferentes clases o tipos, que quizá sean una sorpresa para el paladar. En esta web encontrarás cómo diferenciar el escocés del irlandés o el japonés del estadounidense.

¿Cómo elegir un buen whisky?

Un buen whisky se ve influenciado por el sabor, aroma y color. Estas son características simples, pero de alguna forma aportan cierta calidad a la bebida.

Categoría del whisky

Lo primero que hay tener en cuenta es que categoría vas a comprar. Esto se ve influenciado por su mezclado, si es de malta o de varias maltas mezcladas. Si bien esto no dice mucho, es una cualidad crucial porque afecta el sabor, de hecho, esto ayuda a escoger un buen whisky.

Los whiskys mezclados son el resultado de mezclar varios whiskys de malta y esto hace una bebida suave con combinación de sabores. Los de malta se producen con cebada y estas pasan por varias etapas. Estos se consideran más valiosos y su precio será más elevado.

País de fabricación

Lo segundo que se debe conocer es su región de producción, porque cada país posee diferencias considerables con respecto a la preparación de whiskies. Esto cambiará su sabor y los aromas, porque son el resultado de las características naturales de la región de origen y su vegetación para el ahumado.

Año de fabricación

Mientras más año tenga un whisky más costoso es su precio. Si se tiene la intención no es gastar tanto dinero, hay muchas opciones de esta bebida que tienen menos de 15 años.

Whisky escocés

El whisky escocés está destilado de manera exclusiva en Escocia y se clasifica en varios tipos como:

Single Malt

Vatted Malt

Puré Malt

Blended

Single grain

La fabricación de este whisky corresponde, aproximadamente, al 85% de las exportaciones en dicho país.

Esta bebida tomó popularidad en los años 1513 luego de la derrota en la Batalla de Flodden, cuando los ingleses se apoderaron de Escocia y Enrique VIII expulsó a los monjes de sus hogares. Estos aprovecharon sus habilidades como destiladores y comenzaron a trabajar en fincas privadas y granjas, abriendo tiendas locales para vender de forma ilegal su whisky y así, poderse ganar la vida.

Luego de varios siglos, sobre 1823 se aprobó la Ley de Impuestos Especiales por el Duque de Gordon de Escocia, quien fue conocido por producir uno de los mejores whiskeys ilegales de Escocia.

Este whisky se convierte en un fenómeno mundial gracias a que en 1831 se desarrolla un nuevo tipo de alambique, donde se producían en masa estos productos y con menores costos.

El whisky escocés abarca gran parte del mercado a nivel mundial, son hechos con base de malta simple.

Whisky Japonés

El whisky japonés es relativamente joven, pero ha comenzado a tener un auge gracias a su producción y reputación. Sin duda alguna, se ha ganado un futuro destacado en la industria.

Este whisky tiene 95 años desde la fundación de su primera destilería de malta simple ubicada en Yamazaki, en el año de 1923.

Sus inicios comienzan luego de que Shinjiro Toreo enviara a uno de sus empleados a Escocia, a finales de la primera Guerra Mundial, para que aprendiera sobre la producción y la historia general de dicha bebida.

Para la década de los años 80's la industria del whisky de Japón tuvo su auge y se construyeron múltiples destilerías para la producción del mismo. De hecho, algunas destilerías de sake también comenzaron la producción de whisky, para así, tener otra fuente de ingreso.

En la actualidad la demanda del whisky es alta y su venta está por las nubes. Esto se debe gracias a las exportaciones a todo el mundo y a su mezcla que es de base de malta simple.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Syndesi Consulting celebra el webinar "Cómo cumplir la ley 126 del teletrabajo" Aluvidal aconseja instalar mosquiteras enrollables antes de la llegada del verano Tesla, Sundial Growers y Apple, las compañías en las que invierten los españoles según Ninety Nine Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa del 1º Trimestre de 2021 ¿Televisor Samsung o LG? por televisor.fun