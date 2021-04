¿Televisor Samsung o LG? por televisor.fun Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 16:07 h (CET) Samsung y LG son dos de las marcas más ampliamente reconocidas del mercado en cuanto a televisores. Tan reconocidas que, en muchas ocasiones, no se sabe cuál se debería escoger incluso si ambos modelos tienen las mismas condiciones. En las siguientes líneas se intentará dilucidar este aspecto a través de los diferentes modelos de televisiones que ambas marcas han aportado al mercado durante este año, así como sus novedades, apuestas tecnológicas y diferentes servicios ofrecidos ¿Cuál escoger? ¿Samsung o LG? Y es que la batalla entre las marcas de referencia dentro del mundo de los televisores lleva tiempo estando a la orden del día con opiniones de lo más diversas y sin una respuesta clara, pero, ¿se conocen con profundidad las ventajas de cada una de las marcas?, ¿se tienen en cuenta las valoraciones generales de sus productos?, ¿se han considerado aspectos tan importantes como el servicio posventa? Hora de comparar.

¿Qué tal los precios? En cuanto a precios, en Samsung se observa una variable de precios que oscila entre los 200y los 300€, mientras que Samsung aumenta su precio llegando hasta los 400€ en algunos casos con televisores de las mismas características: 32", HD, Smart TV.

Servicio online: la compra online es importante en la actualidad, llegando al punto de decidir realizar compras de grandes electrodomésticos y productos de gran tamaño, como televisiones, de manera online. La razón es simple: la facilidad de compra, rapidez de entrega y el transporte hasta casa son algunas de las causas. En este sentido, LG comete el error de tener dos webs separadas para catálogo y otra para producto, dificultando un poco la compra de un televisor.

¿Quién tiene más novedades en su web? Samsung destaca en cuanto a innovación, pues trajeron el primer televisor curvo, el primer televisor QLED 8K, etc. No obstante, esto no significa que LG cuente con la misma cantidad de productos, dado que ofrece este tipo de televisores igualmente. Y es que en el mundo de la tecnología, solo se es el primero durante máximo un mes antes de que el resto de marcas compitan por el mismo producto.

¿Descuentos? ¿Dónde?: No hay que engañarse, todo el mundo quiere un buen precio por algo de calidad. Si hubiera que destacar las ofertas de una de las marcas, podrían destacarse las de Samsung por llegar a más de la mitad de precio en algunos productos. No obstante, LG también cuenta con promociones en últimas unidades y sorteos por los 25 años de servicio que cumplen.

La atención al cliente es esencial: no es para menos, cuando se compra una televisión pueden ocurrir mil y una cosas que será necesario resolver con un técnico. Samsung ofrece un servicio posventa basado en el soporte en remoto (un experto se conecta al televisor), contacto vía teléfono y servicio presencial. Además, ofrecen numerosos manuales y guías para solucionar problemas e incluso para decantarte por un televisor u otro. Por su parte, LG tan solo ofrece un servicio telefónico, un chat en vivo y la resolución de dudas a través de un correo electrónico.

Una vez se tienen los datos, ya no parece tan complejo tomar una decisión acertada sobre una marca u otra. La decisión sobre qué marca es mejor es, sin lugar a dudas, una decisión subjetiva que depende de la persona en particular. Incluso de hechos tan simples como haber tenido siempre televisiones de la marca LG, o haber escuchado que la marca Samsung es la mejor. Sin embargo, quizás estos datos permitan tomar una decisión con menos dudas.

